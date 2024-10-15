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AH股新聞

15/10/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：股市回暖理財資金回流，Ｍ２回升

　　《經濟通通訊１５日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
習近平同印度尼西亞總統佐科通電話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１４日下午應約同印度尼西亞總統佐科通電話。習近平指出，相信印尼新一屆政
府將繼承對華友好政策，推動中印尼命運共同體建設持續邁向更高水平。
　
前三季度進出口同比增長５﹒３％
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
海關總署副署長王令浚１４日在國新辦召開的新聞發布會上介紹，今年前三季度，中國進出口
３２﹒３３萬億元（人民幣．下同），同比增長５﹒３％，為歷史同期首次突破３２萬億元。具
體看，出口１８﹒６２萬億元，增長６﹒２％；進口１３﹒７１萬億元，增長４﹒１％。
　
前三季度人民幣貸款增逾１６萬億元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行１４日公布，今年前三季度中國人民幣貸款增加１６﹒０２萬億元；９月末，人民幣貸
款餘額２５３﹒６１萬億元，同比增長８﹒１％。９月末，社會融資規模存量同比增長８％。分
析人士指，金融數據總體保持在合理區間。下一階段，增量政策效果將進一步顯現，金融總量有
望保持平穩增長。
　
　
《上海證券報》
　
習近平同印度尼西亞總統佐科通電話
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國家主席習近平１４日下午應約同印度尼西亞總統佐科通電話。習近平指出，相信印尼新一屆政
府將繼承對華友好政策，推動中印尼命運共同體建設持續邁向更高水平。
　
９月Ｍ２增速穩中有升，金融總量增速保持在合理區間
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行１４日披露的金融數據顯示，９月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額３０９﹒４８萬億元，同比增
長６﹒８％。前三季度，人民幣貸款增加１６﹒０２萬億元；社會融資規模增量累計為
２５﹒６６萬億元，比去年同期少３﹒６８萬億元。
　
四部門將出台助企幫扶一攬子增量政策
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在１０月１４日舉行的國新辦「加大助企幫扶力度有關情況」新聞發布會上，市場監管總局、工
信部、司法部、金融監管總局等四部門圍繞加大助企幫扶力度相關政策措施，回應社會關切，從
降成本、增效能等方面推出了流量傾斜、資金幫扶、法律護航等多項務實舉措。
　
　
《證券時報》
　
股市回暖理財資金回流，９月末Ｍ２增速回升
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行１４日公布的數據顯示，今年前三季度，人民幣貸款增加１６﹒０２萬億元，９月末人民幣
貸款餘額同比增長８﹒１％；社會融資規模增量２５﹒６６萬億元，比去年同期少３﹒６８萬億
元；９月末社融存量同比增長８％。９月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額同比增長６﹒８％，比８月
末高０﹒５個百分點；狹義貨幣（Ｍ１）餘額同比下降７﹒４％。
　
工信部：四季度再推出一批促消費擴內需舉措
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
國新辦１４日舉行新聞發布會，國家市場監督管理總局、工信部、國家金融監督管理總局等部門
相關負責人介紹加大助企幫扶力度有關情況，並公布一攬子增量政策，旨在為企業提供更為精準
的涉及稅收、社保、投融資等領域的支持舉措。工信部副部長王江平表示，四季度，工信部將會
同相關部門，再推出一批促消費、擴內需舉措。
　
央國企帶頭增持回購，有利於提振市場信心
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今年以來，中國石化、貴州茅台、中國長城等逾百家中央國有企業或地方國有企業發布了回購或
增持計畫，多數企業回購股份目的是用於註銷並減少註冊資本。其中，寶鋼股份、保利發展、中
國石化等公告完成回購金額或計畫回購金額上限不低於１０億元。（ｌｃ）

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