《鍾之日記》人幣弱內需疲，恒指連跌兩日

《鍾之日記》１０月１５日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



隔夜美股造好，美元走強，港股今日輕微低開，之後受人民幣走弱及Ａ股大跌拖累，盤中瀉

逾９００點，逼近２０天線。恒生指數全日收報２０３１８，跌７７４點或３﹒７％，主板成交

近２６１３億元。科指急跌２１７點或４﹒７％。

據報中國當局開始對國內超級富豪的海外投資收益徵稅，稅率或高達２０％。《彭博》引述

知情人士指，內地急需擴收入來源，近期才開始執行ＣＲＳ準則，目前尚不清楚徵稅範圍多大及

持續多久，但一些被鎖定的中國富豪擁有至少１０００萬美元的離岸資產，部分人則是在香港和

美國上市公司的股東。一眾中國富豪料面臨巨額稅單，騰訊（００７００）收跌４﹒４％，農夫

山泉（０９６３３）收跌５﹒３％，阿里（０９９８８）跌５﹒１％。



＊滬指挫２﹒５％，險守三千二＊



內地昨公布多個金融數據，９月新增貸款遠遜預期，反映居民和企業信貸需求仍疲軟。９月

進出口同比增速紛紛放緩，其中出口同比增幅創下五個月低位，顯示外貿持續高增態勢已難再持

續，出口對經濟的貢獻值料逐漸減弱。有分析人士認為，中國經濟數據頹弱，目前已經出台的政

策政策已被市場充分計價，政策的效果需要慢慢驗證，接下來地緣緊張和美聯儲的動向將吸引更

多投資者關注。

Ａ股再陷調整，滬綜指全日收挫２﹒５％，報３２０１﹒２９點，抹消昨日２％升幅，險守

三千二關。創業板指更跌逾３﹒２％，深成指也跌２﹒５％。滬深兩市成交額與上個交易日相若

，錄約１﹒６萬億元人民幣。



＊潤啤瀉近１３％，表現最差藍籌＊



內地繼周日（１３日）公布的９月ＣＰＩ和ＰＰＩ數據低於預期外，昨公布的進出口數據同

樣差強人意。上月出口增長２﹒４％，遠低於市場預期的增長６％；進口增長僅０﹒３％，同樣

低於市場預期的０﹒９％。同日公布的９月新增貸款同樣遜預期，顯示內地經濟依然疲軟。

富國銀行投資研究所發表報告稱，中國消費者情緒低迷，近期股市反彈行情可能又是一場「

空歡喜」。大摩亦指，中國政府最近的刺激措施不足以修復陷入困境的經濟，「儘管這些舉措顯

然是喜聞樂見的，但可能不足以刺激新的再通脹周期。」

值得留意的是，日前財政部發布會幾乎沒有體現對消費的支持性措施，但很多經濟學家認為

這對促進經濟步入更積極的成長軌道至關重要。

今日內需股受壓，潤啤（００２９１）瀉近１３％，為表現最差藍籌，蒙牛乳業

（０２３１９）及青島啤酒（００１６８）均跌超７％，周黑鴨（０１４５８）挫６﹒２％，海

底撈（０６８６２）跌近６％。



＊傳存款利率將下調維護盈利，內銀股紛跌＊



作為「百業之母」的銀行，在中國此輪提振經濟中，重任在肩，面對政策利率下降、約３８

萬億元人民幣存量房貸利率要下調，還要放貸房企白名單項目等等，儘管財政部在上周六的發布

會已明確，將通過發行特別國債等渠道籌集資金，支持國有大型商業銀行進一步增加核心一級資

本，但額度多少、幾時落實仍然模糊。

人行在９月２７日已將存款準備金率下調０﹒５個百分點，助釋低成本的長期資金，最新消

息指，大型國有商業銀行最快本周啟動新一輪人民幣存款利率下調，一年期存款利率下調至少

２０個基點，更長期限的定期存款利率下調至少２５個基點，以穩定淨息差，維護盈利。

業內人士指出，銀行業持續減費讓利，已面臨淨息差降至紀錄低點、利潤增速放緩和不良債

務攀升等挑戰。中國銀行業自２０２２年起多次下調存款利率，但淨息差仍持續下降，並在今年

３月末觸及１﹒５４％的紀錄低點。自２０２３年起，季度淨息差一直低於１﹒８％，而該水平

被認為是行業維持合理盈利能力的最低門檻。

內銀股今日下跌，股份制銀行跌幅大，招商銀行（０３９６８）挫４％，中信銀行

（００９９８）跌３％，六大行中，郵儲銀行（０１６５８）跌２﹒５％領跌，工商銀行

（０１３９８）跌逾２％，建行（００９３９）、中行（０３９８８）跌近２％，農行

（０１２８８）跌０﹒５％，交行（０３３２８）跌０﹒３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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