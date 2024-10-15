《Ａ股焦點》中國能建將獲大股東增持３億至５億人幣，Ａ股漲３％

《經濟通通訊社１５日專訊》央企控股上市公司增持、回購潮正在蔓延。招商系多家上市公

司昨日（１４日）早間已集體發布增持與回購計劃公告。

中國能源建設（０３９９６）（滬：６０１８６８）昨晚亦發布公告，控股股東中國能建集

團擬自公告披露之日起６個月內通過上海證券交易所系統以集中競價交易方式增持公司Ａ股股份

，增持總金額不低於３億元人民幣，不超過５億元人民幣。

中國能源建設Ａ股今早高開，現升近３％；Ｈ股升近４％。（ｊｑ）

