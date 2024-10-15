《Ａ股焦點》上海醫藥旗下藥房被指偽造藥方騙保，Ａ股跌１％

《經濟通通訊社１５日專訊》黑龍江省哈爾濱市上藥科園大藥房等４家藥店昨日被曝搜出上

萬張偽造的手寫特殊藥品處方，涉嫌欺詐騙保，涉案金額過億元（人民幣．下同），而上藥科園

大藥房是上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）的子公司。

關於該事件對上海醫藥的影響，據《２１財經》今日引述上海醫藥投資者關係部門稱，首先

這個事情還沒有定性，該事件發生後，公司有內部自查，現在還在調查當中，目前還沒有定論，

「也不能說有甚麼其他（不合規）的行為，目前我們所有的經營都是合法合規的。」

上海醫藥Ａ股下跌，現跌超１％；Ｈ股跌近４％。



＊４家涉事藥店被立案，１３人被刑拘＊



據《央視新聞》最新消息，截至目前，涉案的４家「雙通道」藥店醫保服務協議已全部被解

除，並被責令停業配合調查，包括建柏家醫藥連鎖哈平路店、思派大藥房、寶豐大藥房深業店、

上藥科園大藥房。

公安部門對這４家涉事藥店已經全部刑事立案，共凍結涉案醫保基金６２２３萬元，採取刑

事強制措施和治安處罰共計５１人，其中刑事拘留１３人、行政拘留３人、取保候審１５人。

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