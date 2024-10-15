《中國要聞》河南司法廳原廳長王文海獄中病死，曾八罪獲刑２５年

《經濟通通訊社１５日專訊》據《財新網》引述多個消息源證實，目前正處於二審階段的河

南省司法廳原廳長王文海，已於上周日（１０月１３日）死亡，時年６９歲。

消息稱，王文海因突發急病，於１３日傍晚１８時左右經醫學專家會診確認死亡。正在審理

其案的河南省高級法院及二審合議庭成員、一審法院南陽市中級法院領導及原一審承辦人、南陽

市公安局、南陽市看守所相關負責人，以及王文海的辯護律師，均於１３日中午趕至南陽市第二

人民醫院。目前，最終屍檢結果尚未披露。

王文海生於１９５５年２月，河南澠池縣人，１９７２年１２月參軍入伍，退役後進入洛陽

市汝陽縣鑄石廠，不久調入河南省第一新華印刷廠政工科。１９８０年代，王文海進入河南省檢

察院，歷任書記員、副科級助理檢察員、正科級助理檢察員。１９９０年４月，王文海調至河南

省監察廳。此後１６年，王文海在紀檢監察系統工作，歷任河南省紀委第四、第五紀檢監察室主

任，河南省監察廳副廳長。２００８年３月，王文海轉任河南省司法廳廳長、黨委書記兼省監獄

管理局第一政委，直至２０１８年３月超齡兩年退休，執掌河南司法系統長達１０年。

２０２１年７月１４日，河南省紀委監委披露，王文海涉嫌嚴重違紀違法，接受河南省紀委

監委紀律審查和監察調查。去年１１月２８日，南陽中院對王文海案作出一審判決，認定王文海

犯受賄罪，利用影響力受賄罪，濫用職權罪，刑訊逼供罪，徇私舞弊減刑、暫予監外執行罪，包

庇黑社會性質罪，誣告陷害罪，非法持有國家絕密、機密文件、資料罪，八罪並罰，決定執行有

期徒刑２５年，並處罰金２３０萬元人民幣。

一審後王文海不服，提起上訴。王文海案二審開庭後尚未下判。鑑於王文海死亡，按規定該

案二審將終止審理。（ｌｃ）

