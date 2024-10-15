《中國要聞》中國傳對超級富豪海外投資收益徵稅，稅率或達兩成

《經濟通通訊社１５日專訊》據《彭博》引述知情人士消息，中國已開始對國內超級富豪的

海外投資收益徵稅，有關稅率或高達２０％。近幾個月來，中國主要城市的一些富豪被要求自我

評估、或被稅務機關要求開會以評估潛在的應付稅款，包括過去幾年拖欠的款項。



＊或被追溯過去幾年稅款，最終金額可商＊



知情人士稱，被徵稅的個人將面臨高達２０％的投資收益稅，有些人還可能因逾期繳付受罰

，但最終金額可以進行協商。

《彭博》報道稱，隨著土地銷售收入下滑和經濟增長放緩，中國政府擴收入的緊迫性愈來愈

大。此舉也與中央推動的「共同富裕」政策保持一致。



＊尚未知徵稅範圍多大、持續多久＊



內地在２０１８年實施共同申報準則（ＣＲＳ），這是一個旨在防止逃稅的全球財務信息披

露制度。知情人士表示，雖然法規規定就居民的全球收入（包括投資收益）徵稅，但直到最近才

開始執行相關規定。

知情人士補充，目前尚不清楚徵稅涉及的範圍多大以及持續多久。一些被鎖定的中國富豪擁

有至少１０００萬美元的離岸資產，其他人則是在香港和美國上市公司的股東。

據悉，自引入ＣＲＳ規則後，中國過去六年一直與近１５０個司法管轄區自動交換信息，涉

及屬於每個成員國稅務居民的帳戶。德勤中國副主席Ｐａｔｒｉｃｋ Ｙｉｐ表示，中國已經掌

握了ＣＲＳ數據庫，稅務機關可輕鬆從這些數據中發現徵稅的機會。（ｒｙ）

