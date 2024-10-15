【聚焦數據】２０２３個稅匯算數據發布，無需繳納個稅人員超七成

《經濟通通訊社１５日專訊》據《央視新聞》消息，國家稅務總局今天發布的２０２３年度

個稅匯算清繳數據顯示，中國取得綜合所得的人員中，無需繳納個稅的人員佔比超過七成，個人

所得稅有效發揮了調高惠低作用。

國家稅務總局稅收數據顯示，目前，中國取得綜合所得的人員中，無需繳納個稅的人員佔比

超過七成。在剩餘不到三成的實際繳稅人員中，６０％以上僅適用３％的最低檔稅率，繳稅金額

較少。

從個稅繳納總體來看，高收入群體繳稅佔比達九成以上。中國個人所得稅納稅申報人員中，

年收入１００萬元（人民幣．下同）以上的高收入者約佔申報人數的１％，但這部分人申報繳納

的個稅佔全部個稅的五成以上，申報收入位居全國前１０％的個人繳納的個稅佔全部個稅的九成

以上。

報道指，目前中國已形成了較為完善的個人所得稅稅前扣除體系，如個人所得稅基本減除費

用標準從原來的每人每月３５００元提高至５０００元。此外，還設立了子女教育、贍養老人、

住房貸款利息等７項專項附加扣除。２０２３年全國約６７００萬人享受到了該項政策紅利。減

稅規模超過７００億元，人均減稅超１０００元。其中，子女教育、贍養老人和３歲以下嬰幼兒

照護減稅分別約３６０億元、２９０億元和５０億元。（ｊｑ）

