【傾力救市】內地有投資者貸款入市，被銀行勒令一個月內還清資金

《經濟通通訊社１５日專訊》內地股市近期火熱上行，不少投資者想「貸款入市」。據《新

京報》報道，近期網上傳出了某股份制銀行對貸款入市的投資者發出的提前收回信貸資金的通知

，要求相關貸款人在一個月內將所有資金全部還清。

據了解，這是響應此前監管下發的「嚴禁銀行信貸資金入市」。日前，金融管理部門已對商

業銀行進行了窗口指導，要求金融機構應當高度重視投資者適當性管理和投資者保護，強化內控

和合規管理，嚴控加槓桿。１０月以來，多家銀行重申嚴禁信貸資金流入房市、股市等領域，並

強調一經發現違規挪用入市，銀行將提前收回貸款。



＊有投資者貸款１０萬入市，當天即虧１萬＊



報道指，近期，有上海投資者曬出了某銀行信貸資金被銀行提前收回的截圖。根據截圖，這

位投資者向銀行借了２０萬元（人民幣．下同）的消費貸，但因其信貸資金「涉嫌入市交易」而

被銀行勒令在一月之內將資金全部還清。

報道還稱，在本輪牛市中，已經出現貸款入市的投資者虧損的情況。一位廣東投資者在９月

３０日看到千股漲停的消息後，貸款了１０萬元炒股。他選擇在１０月８日買入中國鋁業

（滬：６０１６００），但進入時已是高點，當天即虧損１萬元。這兩日雖然有所回升，但總體

仍然虧損。與此同時，他每月需要還款８０００多元的貸款。（ｊｑ）

