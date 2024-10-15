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AH股新聞

15/10/2024 15:43

《中國要聞》哈爾濱４家藥店偽造萬張處方騙保過億元，１３人被拘

　　《經濟通通訊社１５日專訊》黑龍江省哈爾濱市上藥科園大藥房等４家藥店昨日被曝搜出上
萬張偽造的手寫特殊藥品處方，涉嫌欺詐騙保，涉案金額過億元（人民幣．下同）。
　　截至目前，涉案的４家「雙通道」藥店醫保服務協議已全部被解除，並被責令停業配合調查
，４家藥店包括建柏家醫藥連鎖哈平路店、思派大藥房、寶豐大藥房深業店、上藥科園大藥房。
其中，上藥科園大藥房是上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）的子公司。
　　公安部門對這４家涉事藥店已經全部刑事立案，共凍結涉案醫保基金６２２３萬元，採取刑
事強制措施和治安處罰共計５１人，其中刑事拘留１３人、行政拘留３人、取保候審１５人。
　
＊手寫特藥處方並非醫院開具，而是由醫藥代表提供＊
　
　　據了解，國家醫保局派出的專項飛行檢查組於８月２０日至２６日前往上述４家藥店展開調
查。結果發現，這些藥店平時竟然不需要患者持醫院所開處方去購買治療特殊疾病的特殊藥品（
特藥）。
　　根據規定，藥店銷售「特藥」必須留存相應的處方。當這４家藥店拿出近年開具的處方時，
檢查組發現，這些高額的特藥處方幾乎全都是手寫的。更令人震驚的是，當中還有幾本尚未撕開
、整本的處方，上面已經寫滿了開具藥品和不同醫生的簽章，總共有上萬張。
　　哈爾濱寶豐大藥房深業店負責人承認該批手寫特藥處方並非從醫院開具，而是由一名藥品的
醫藥代表提供。（ｊｑ）

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