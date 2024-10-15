《Ａ股行情》９月金融數據遜預期，滬綜指低開０﹒５７％

《經濟通通訊社１５日專訊》人行昨公布９月金融數據，新增貸款令人失望，僅１﹒５９萬

億元（人民幣．下同），低於市場預期的約１﹒８７萬億元，並較去年同期少增７２００億元，

反映內需依然疲軟；社融增量３﹒７６萬億元稍勝預期，主要受國債發行激增帶動，但按年仍少

增約３７００億元。此外，９月以美元計價進出口表現均遜於預期，其中出口增幅更創５個月最

低。分析認為，９月底公布的一系列刺激政策需時見效，到第四季數據或有轉機。

金融數據持續低迷，惹大行「轉軚」。摩根士丹利發表研報稱，投資者應避開大漲的中國股

票，因政府最近的刺激措施不足以修復經濟；報告又警告，中國股票估值並不便宜，且容易受到

製造業產能過剩、關稅潛在升級，以及地緣政治緊張局勢的影響。富國銀行也對中國股市反彈的

持續性持懷疑態度，原因是中國消費者情緒低迷。

滬深三大指數今早齊齊低開，上證綜合指數低開０﹒５７％，報３２６５﹒７５點，深成指

低開０﹒４％，創業板指亦低開０﹒７３％。日用化工、石油跌幅靠前，軍工板塊現回吐。

另外，財政部早前宣布將發行特別國債支持國有大行補充資本、允許使用專項債、收購未出

售的存量住房或土地等。《財新》報道稱，當局可能在三年內發行６萬億元的超長期特別國債，

藉此解決地方政府表外債務問題。

至於人行今日進行６８３億元７天期逆回購，公開市場有４１７億元逆回購到期，即今日淨

投放２６６億元。（ｒｙ）

