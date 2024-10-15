《Ａ股行情》滬綜指半日跌０﹒５％，油股跌幅居前

《經濟通通訊社１５日專訊》雖然內地公布的９月社融規模增量略高於預期，但新增貸及進

出口數據均遜預期，有大行警告基本經濟面未修復，中國股票上行態勢未必持久。滬深三大指數

早盤調整，滬綜指半日跌０﹒５２％，收報３２６７﹒１３點，深成指跌０﹒０２％，創業板指

軟０﹒１５％。

交投回升，兩市半日成交１０３３１億元（人民幣．下同），較上日（１４日）同時段成交

增加７２１億元或７﹒５％。首批十隻中證Ａ５００ＥＴＦ今日正式上市，這十隻ＥＴＦ均為

２０億元頂格募集，意味著２００億元增量資金入市。

板塊方面，石油半日跌近２﹒１％，因石油輸出國組織ＯＰＥＣ再度下調２０２４年和

２０２５年全球石油需求預期，這是ＯＰＥＣ連續第三次下調需求預期。預測者對今年需求增長

情況的看法存在很大分歧，部分原因是對中國需求和世界轉向清潔燃料的步伐存在分歧。中國石

油（滬：６０１８５７）半日挫２﹒５％，中國海油（滬：６００９３８）跌２﹒３％，中國石

化（滬：６０００２８）軟１﹒８％。

另外，今年淘寶與京東於昨晚開啟雙十一付定金階段，互聯網電商逆市漲，凱淳股份

（深：３０１００１）、跨境通（深：００２６４０）漲停；跨境支付板塊亦升超４％，宇信科

技（深：３００６７４）、小商品城（滬：６００４１５）等封板。（ｒｙ）

