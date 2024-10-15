《Ａ股行情》滬綜指收挫２﹒５％險守三千二，創業板指挫３％

《經濟通通訊社１５日專訊》昨日Ａ股盤後，人行公布金融數據，９月新增貸款遠遜預期，

反映居民和企業信貸需求仍疲軟。此外，９月美元計價進出口同比增速紛紛放緩，其中出口同比

增幅創下五個月低位，顯示外貿持續高增態勢已難再持續，出口對經濟的貢獻值料逐漸減弱。

Ａ股今日再陷調整，滬綜指收挫２﹒５％，報３２０１﹒２９點，抹消昨日２％升幅，險守

三千二關。創業板指更挫逾３﹒２％，深成指也跌２﹒５％。滬深兩市成交額與上個交易日相若

，錄約１﹒６萬億元人民幣，較昨日微減２億元人民幣。



＊行業板塊全線下挫，券商油股最傷＊



各行業板塊全線下挫，其中券商及資源股跌幅靠前。證券板塊中，海通證券

（滬：６００８３７）挫７﹒３％最傷，國泰君安（滬：６０１２１１）跌５﹒３％，中金公司

（滬：６０１９９５）及東方財富（深：３０００５９）跌幅均超４％。石油股受ＯＰＥＣ第三

度下調今明兩年全球需求預期影響，跌足一日，中國海油（滬：６００９３８）跌近４％，中國

石油（滬：６０１８５７）收挫３﹒７％，中國石化（滬：６０００２８）跌２﹒９％。

傳國有大行最快本周啟動新一輪人民幣存款利率下調，一年期存款利率至少下調２０個基點

，此舉有助降低自身負債成本以穩定淨息差水平。銀行股近全跌，建行（滬：６０１９３９）挫

近４％領跌國有大行。國產遊戲海外收入佳，支撐遊戲股收升，中青寶（深：３０００５２）升

２０％。

有分析人士認為，中國經濟數據頹弱，目前已經出台的政策政策已被市場充分計價，政策的

效果需要慢慢驗證，接下來地緣緊張和美聯儲的動向將吸引更多投資者關注。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８５５﹒９９ －２﹒６６

上證綜合指數 ３２０１﹒２９ －２﹒５３ ６１９０﹒９１

上證Ａ股指數 ３３５５﹒２６ －２﹒５３

深證成份指數 １００６６﹒５２ －２﹒５３ １０１５６﹒９０

深圳創業板指數 ２０８５﹒９９ －３﹒２２

上證Ｂ股指數 ２７２﹒３９ －０﹒８０ ２﹒３５

深證Ｂ股指數 １２１２﹒１６ －１﹒１６ ０﹒８６

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