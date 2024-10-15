《行業數據》第三季小米全球出貨量續排第三，蘋果達歷年同期最高

《經濟通通訊社１５日專訊》Ｃａｎａｌｙｓ報告顯示，２０２４年第三季度，全球智能手

機出貨量同比增長５％，連續四個季度實現增長。其中，三星智能手機出貨量佔全球的１８％，

以微弱優勢力壓蘋果，佔據市場第一的寶座。蘋果市場份額達１８％，位居第二。小米

（０１８１０）以１４％的市場份額，繼續保持第三大智能手機廠商的地位。在印度和拉美市場

強勁增長的支持下，ＯＰＰＯ以９％的市場份額今年首次重返市場第四。ｖｉｖｏ則以兩位數的

增長率，以及９％的市場份額，躋身前五。

Ｃａｎａｌｙｓ分析師周樂軒表示，前五大廠商之間的差距已經縮小，競爭格局更加激烈。

Ｃａｎａｌｙｓ分析師Ｒｕｎａｒ Ｂｊｏｒｈｏｖｄｅ則指出，今年第三季蘋果出貨量達歷年

同期最高水平，其從未如此接近全球出貨量第一的寶座。對ｉＰｈｏｎｅ １５系列以及蘋果老

機型的持續強勁需求，為其第三季度的表現起到至關重要的作用。儘管首發反響一般，但隨著

Ａｐｐｌｅ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ擴展到新市場，以及支持更多語言的情況下，預計

ｉＰｈｏｎｅ １６將幫助蘋果在２０２４年繼續保持強勁增長，並將其發展勢頭延續到

２０２５年上半年。（ｓｌ）

