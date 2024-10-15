《Ａ股焦點》中公教育董事長被「在線追債」，股價仍升２％

《經濟通通訊社１５日專訊》據《新浪科技》報道，中公教育（深：００２６０７）董事長

李永新的抖音帳號留言區近期有不少學員「在線追債」；在黑貓投訴上對中公教育的累計投訴量

亦已經超過１３萬件，幾乎全部與「退費」相關。

中公教育股價未受影響，現升２﹒１％，報２﹒９６元人民幣。

中公教育主要業務為職業教育培訓，包括公務員考試、教師資格考試、事業單位考試、考研

等考試等。此前中公教育通過協議班模式吸納了大量學員，即報名前雙方簽訂協議，向考生承諾

「不過包退」，若考試未通過或未被錄取會退還部分或全額培訓費用。不過這個模式近年已出現

問題，不少學員投訴花費數萬元參加了協議班，但考試未通過後卻申請退費無門。

中公教育董事長李永新曾在抖音直播間道歉，強調公司正通過加速收款、業務復甦及融資等

多渠道解決資金問題。而在財務危機下，中公教育於２０２３年裁員五成並大削三成直營分支機

構，今年上半年也繼續「瘦身」行動。

值得注意的是，雖然協議班出現了嚴重的退費問題，中公教育卻仍未完全取消該模式。報道

引述中公網校客服稱，公務員考試培訓目前還有協議班可以報，如果考不過可以退費，但具體退

費規則要看相應的課程設置。（ｓｌ）

