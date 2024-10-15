《打擊貪腐》雞西市副市長李傳良外逃美國６年被揭涉貪高達３１億

《經濟通通訊社１５日專訊》６年前潛逃美國的黑龍江雞西市前副市長李傳良涉嫌貪污、受

賄、挪用公款、濫用職權罪一案有新進展，《人民法院報》上周五（１１日）用大半版刊登牡丹

江中級人民法院關於李傳良貪腐案的公告，顯示涉案資產超過３１億元（人民幣．下同）：案發

後共扣押、凍結資金共１４﹒１億元，查封１０２１處房產，查封土地、灘塗２７宗，查封林地

８宗，扣押汽車３８輛，扣押機械設備１０台，凍結１８家公司股權。據官方數據，李傳良潛逃

前的２０１７年，雞西市全年ＧＤＰ為５３０﹒１億元，即李傳良涉貪腐的總額，相當於雞西市

２０１７年ＧＤＰ的近６％。



＊主動辭職逾一年後出逃美國，轉移贓款＊



６１歲的李傳良曾任雞西市財政局局長、雞西市國有資產監督管理委員會辦公室主任、雞西

市副市長、鶴崗市副市長，２０１７年３月辭去公職，２０１８年１１月為躲避調查出逃美國，

並將部分涉案贓款轉移至境外，據牡丹江市東安區法院２０２２年公布的一份刑事判決書，披露

了李傳良向境外轉移財產的細節，包括２０１４年７月托人將５００萬元現金運到深圳再匯到事

先聯繫的香港兌換店提供的銀行帳戶，委托人其後將匯款存入名下香港滙豐銀行帳戶中，後被李

傳良陸續取用。

李傳良２０２０年８月接受多家海外媒體訪問，聲稱無法忍受官場腐敗而主動請辭，並聲稱

已提出庇護申請。２０２０年７月，黑龍江省監察委對李傳良立案調查，同年１２月黑龍江省公

安廳發布通緝令。

公告顯示，李傳良利用職務上的便利以及夥同其他國家工作人員，侵吞、騙取公共財物共計

２９﹒３億元，非法收受他人財物共計４８９２﹒１萬元，挪用公款共計１﹒１億元，擅自使用

國有資金註冊公司、擅自決定由其實際控制的公司承攬工程，違法所得及收益共計７３２５﹒２

萬元。（ｓｌ）

