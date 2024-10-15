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AH股新聞

15/10/2024 11:55

《中國要聞》中國三階段發展空間科學，擬探尋地外生命、宜居行星

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中國科學院、國家航天局、中國載人航天工程辦公室聯合發布
《國家空間科學中長期發展規劃（２０２４－２０５０年）》，提出至２０２７年、２０２８－
２０３５年和２０３６－２０５０年三個階段實施的科學任務規劃，並提出中國有望取得突破的
５大科學主題和１７個優先發展方向。
　
＊計劃實施金星大氣採樣返回等科學任務＊
　
　　第一階段，至２０２７年，運營中國空間站，實施載人月球探測、探月工程四期與行星探測
工程，形成若干有重要國際影響力的原創成果。
　　第二階段，２０２８－２０３５年，通過第一階段任務實施取得位居世界前列的原創成果。
運營中國空間站，論證實施載人月球探測、月球科研站、太陽系邊際探測、巨行星系統探測、金
星大氣採樣返回等科學任務。
　　第三階段，２０３６－２０５０年，中國空間科學重要領域達到世界領先水平。論證實施大
型任務５－６項，以及２５項左右中小型和機遇型任務。
　　主題１「極端宇宙」。主要是探索宇宙的起源與演化，揭示極端宇宙條件下的物理規律。該
主題下的優先發展方向包括：暗物質與極端宇宙、宇宙起源與演化、宇宙重子物質探測。
　　主題２「時空漣漪」。主要是探測中低頻引力波、原初引力波，揭示引力與時空本質。優先
發展方向是空間引力波探測。
　
＊擬探測外日球層、系外行星＊
　
　　主題３「日地全景」。主要是探索地球、太陽和日球層，揭示日地複雜系統、太陽與太陽系
整體聯繫的物理過程與規律。優先發展方向包括：地球循環系統、地月綜合觀測、空間天氣探測
、太陽立體探測、外日球層探測。
　　主題４「宜居行星」。主要是探索太陽系天體和系外行星的宜居性，開展地外生命探尋。其
優先發展方向包括：可持續發展、太陽系考古、行星圈層刻劃、地外生命探尋、系外行星探測。
　　主題５「太空格物」。主要是揭示太空條件下的物質運動和生命活動規律，深化對量子力學
與廣義相對論等基礎物理的認知。該主題下的優先發展方向包括：微重力科學、量子力學與廣義
相對論、空間生命科學。（ｓｌ）

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