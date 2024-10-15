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AH股新聞

15/10/2024 12:01

《神州金融》彭博：國有大行最快本周下調存款利率至少２０個基點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國大型國有商業銀行最快本
周啟動新一輪人民幣存款利率下調，以在人行調降政策利率並調整房貸利率相關政策後，幫助降
低自身負債成本以穩定淨息差水平。知情人士稱，在市場利率定價自律機制的指導下，國有大行
考慮下調一年期存款利率至少２０個基點，下調更長期限的定期存款利率至少２５個基點。
　　報道指，９月底開始，中國推出一系列重磅政策組合拳以穩定經濟增長，其中包括調降政策
利率２０個基點，以及涉及約３８萬億元人民幣房貸利率政策的調整。另一方面，銀行業自身由
於持續減費讓利，已面臨淨息差降至紀錄低點、利潤增速放緩和不良債務攀升等挑戰。
　　財政部副部長廖岷在上周六的發布會上明確，將通過發行特別國債等渠道籌集資金，支持國
有大型商業銀行進一步增加核心一級資本。人行亦已於９月２７日將存款準備金率下調０﹒５個
百分點，有助銀行釋放低成本的長期資金。
　　中國的銀行業自２０２２年起多次下調存款利率，但淨息差仍持續下降，並在今年３月末觸
及１﹒５４％的紀錄低點。自２０２３年起，季度淨息差一直低於１﹒８％，而該水平被認為是
行業維持合理盈利能力的最低門檻。（ｓｌ）

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