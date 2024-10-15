《中國要聞》天貓雙１１預售首日，珀萊雅等４國貨進美妝銷量前十

《經濟通通訊社１５日專訊》天貓美妝洗護微信公眾號「天貓大美妝」今日下午發布天貓雙

１１快速消費品行業預售首日成交榜。天貓雙１１在昨日２０點正式開啟，在預售首日２０點至

２４點，巴黎歐萊雅摘得天貓快消預售首日成交榜銷量冠軍，珀萊雅（滬：６０３６０５）和修

麗可分別位居第二名和第三名。

在美妝排行榜前十名中，有４個國貨品牌入圍，分別為珀萊雅、可復美、優時顏、貝泰妮

（深：３００９５７）旗下的核心品牌薇諾娜。值得注意的是，巨子生物（０２３６７）旗下可

復美膠原棒的銷量實現爆發，成為首個破億元（人民幣．下同）單品，１０分鐘賣出超２０萬件

。



＊家電、服飾等開局火爆，首小時大家電成交同比漲７６５％＊



此外，根據天貓方面昨晚發布的雙１１首日部分戰果，天貓家電、服飾等雙１１預售也開局

火爆。首小時大家電成交同比上漲７６５％，海爾、美的（００３００）（深：０００３３３）

、小天鵝等品牌破億。服飾品類１２５個品牌首小時成交同比翻倍。

備受關注的直播帶貨中，李佳琦仍是帶貨王者，在預售首日的直播間中率先破億元。據內媒

引述接近李佳琦所屬公司「美ＯＮＥ」的內部人士稱，今年雙１１李佳琦直播間預售加購金額同

比增長超過２０％。



＊今年雙１１提前１０天，多個電商補貼力度近年最大＊



據了解，淘寶與京東兩大電商巨頭昨晚首次實現雙１１同步開啟。今年雙１１與往年在１０

月２４日前後開啟預售活動相比，整整提前了１０天，將成為時間跨度最長的電商購物節。

另外，電商平台們今年在補貼上也放下「狠招」。天貓表示，將在滿減、立減活動基礎上，

額外再投入３００億元消費券及紅包，８８ＶＩＰ大額消費券也在昨日下午２點提前發放等，是

近幾年雙１１投入最大的一次。拼多多則首次推出「百億消費券」活動等。（ｊｑ）

