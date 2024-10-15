【ＦＯＣＵＳ】入市亢奮推升Ｍ２，通縮螺旋仍閃紅燈

【ＦＯＣＵＳ】Ａ股於９月最後５個交易日從２７００點直衝３３００點之際，當月Ｍ２（

廣義貨幣）餘額勁增４﹒４萬億元，似乎印證社交媒體上有關「後台（貸款）審核１４０萬人排

隊」的傳言。不過，被視作「准貨幣」的Ｍ２增速回升，未改「現實貨幣」Ｍ１跌幅續刷新歷史

紀錄，反映通縮螺旋仍紅燈閃爍

。難怪最新政策風聲，直指「工業投資１１萬億」以及「海外投資收益徵稅」。



＊「現實貨幣」Ｍ１跌幅歷史新低＊



中央雷霆救市，帶動Ａ股一騎絕塵，股民入市熱情從９月按月擴大０﹒５個百分點的Ｍ２增

速可見一斑。人民銀行周一（１４日）傍晚公布，Ｍ２餘額上月末激增至３０９﹒４８萬億，

４﹒４萬億增幅相當於首８月累計（１２﹒７萬億）的三分一，背後最大助力，當屬散戶瘋狂入

市帶動大量理財資金回流，令證券保證金大增並推升非銀存款。

不過，「准貨幣」Ｍ２加速擴張，反映投資市場活躍，但「現實貨幣」Ｍ１按年跌幅續下探

７﹒４％的歷史新低，反映消費市場依舊需求不振，而Ｍ１－Ｍ２剪刀差刷新１４﹒２個百分點

新高，恐暗示實體經濟面臨的通縮壓力未消。



＊企業、居民中長期貸款皆少增＊



何解網絡段子顯示散戶不惜耗盡信用卡額度「借錢入市」，但私人部門信貸需求依然疲軟？

玄機就在，為購買資產而進行的「融資性貸款」，並不等於以實際投資和消費為目的的「經營性

貸款」。

按人行公布的數據，９月新增人民幣貸款１﹒５９萬億元（預期：１﹒９萬億），按年少增

７２００億元

；其中，企業中長期貸款按年少增２９４４億元，顯示投資擴張步伐遲緩，居民中長期貸款按年

少增３１７０億元，同反映按揭購房信心不足。

除了企業、居民不願加槓桿進行實際投資或消費，引發通縮螺旋擔憂，企業將投資轉向回報

率更高的境外，亦可能拖累國內信貸需求。



＊超級富豪海外投資收益傳徵稅＊



鑑於此，繼工信部透露已組織工業領域儲備項目加快開工建設，未來三年可拉動投資超過

１１萬億元，最新消息指，中國已開始對超級富豪的海外投資收益徵稅。再加之上海市委書記陳

吉寧周末會見高瓴資本創始人兼首席執行官張磊，雙方提及「秉持長期主義，注重長期戰略投資

」，都涉及激活國內投資，穩定私企預期，扭轉通脹螺旋。

簡而言之，無論是真金白銀的增量政策，還是白紙黑字的產權保護，都需基於最簡單的５個

字－－民無信不立。當居民部門、經營主體信任政策、打消顧慮，救市藥效才能真正從短期資本

市場炒作，轉化為長期的信貸和經濟復甦。

