【傾力救市】彭博：中國擬允地方發債６萬億，助置換隱性債務

《經濟通通訊社１５日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國據悉考慮允許地方政府發

行總規模高達６萬億元人民幣的地方政府債，以進一步置換並化解隱性債務壓力。

知情人士稱，監管層仍在考慮這項覆蓋至２０２７年的發債計劃提議；這項計劃將有利於用

成本更低的地方政府債券來置換高成本的隱性債務，從而改善地方的支出能力。

報道指，財政部暫未回應置評請求。

內媒《財新》昨晚亦曾引述知情人士報道指，中國可能在三年內發行６萬億元人民幣超長期

特別國債，部分用於幫助化解地方政府隱性債務。《彭博》引述知情人士稱，中國政府還在考慮

特別國債的發行計劃，但具體規模尚未最後確定。

《彭博》並引述中國經濟學家Ｄａｖｉｄ Ｑｕ指出，根據２０１５年至２０１８年期間的

類似債務置換計劃，同時考慮到樓市下滑對地方財政的影響，地方政府解決隱性債務所需的資金

可能要高於６萬億元人民幣。

《彭博》又引述清華大學教授、政府政策顧問李稻葵指，幫助地方政府償還拖欠企業和員工

帳款的債務置換將是最大的經濟刺激，拖欠金額在ＧＤＰ的１０％。預計本月底中央政府債務將

大幅增加，資金用於支持地方政府，之後宏觀經濟或實體部門將回到正軌。

根據國家金融與發展實驗室數據，中央政府債務僅佔中國ＧＤＰ的不到四分之一，在國際上

處於較低水平。（ｓｌ）

