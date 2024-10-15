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AH股新聞

15/10/2024 17:34

【傾力救市】彭博：中國擬允地方發債６萬億，助置換隱性債務

　　《經濟通通訊社１５日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，中國據悉考慮允許地方政府發
行總規模高達６萬億元人民幣的地方政府債，以進一步置換並化解隱性債務壓力。　
　　知情人士稱，監管層仍在考慮這項覆蓋至２０２７年的發債計劃提議；這項計劃將有利於用
成本更低的地方政府債券來置換高成本的隱性債務，從而改善地方的支出能力。
　　報道指，財政部暫未回應置評請求。
　　內媒《財新》昨晚亦曾引述知情人士報道指，中國可能在三年內發行６萬億元人民幣超長期
特別國債，部分用於幫助化解地方政府隱性債務。《彭博》引述知情人士稱，中國政府還在考慮
特別國債的發行計劃，但具體規模尚未最後確定。
　　《彭博》並引述中國經濟學家Ｄａｖｉｄ　Ｑｕ指出，根據２０１５年至２０１８年期間的
類似債務置換計劃，同時考慮到樓市下滑對地方財政的影響，地方政府解決隱性債務所需的資金
可能要高於６萬億元人民幣。
　　《彭博》又引述清華大學教授、政府政策顧問李稻葵指，幫助地方政府償還拖欠企業和員工
帳款的債務置換將是最大的經濟刺激，拖欠金額在ＧＤＰ的１０％。預計本月底中央政府債務將
大幅增加，資金用於支持地方政府，之後宏觀經濟或實體部門將回到正軌。
　　根據國家金融與發展實驗室數據，中央政府債務僅佔中國ＧＤＰ的不到四分之一，在國際上
處於較低水平。（ｓｌ）

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