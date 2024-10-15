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AH股新聞

15/10/2024 15:18

《中國房產》中指院：９月十大城市二手住宅均價環比跌１％

　　《經濟通通訊社１５日專訊》中指研究院最新報告顯示，根據中國房地產指數系統百城價格
指數，２０２４年９月，百城二手住宅均價環比下跌０﹒７０％，跌幅較上月基本持平；同比下
跌７﹒１３％。９月，十大城市二手住宅均價環比下跌０﹒８０％，跌幅較上月基本持平；同比
下跌７﹒５５％。
　　其中，北京９月二手住宅價格環比繼續下跌，跌幅為０﹒９３％；成交量有所下滑，為
１３２７４套，環比下降７﹒６％，同比下降６﹒９％；１－９月累計成交較去年同期小幅下降
１﹒１％。９月末新政後市場熱度提升，國慶假期線上諮詢量、二手房帶看量等數據均較往年同
期及９月明顯增長，預計１０月二手房成交量將有明顯增長。
　　上海方面，９月二手住宅價格環比下跌０﹒８０％，跌幅有所擴大；成交１３９４４套，環
比下降１０﹒６％，同比下降８﹒１％；１－９月成交累計同比增長４﹒３％。上海９月二手住
宅市場市場延續「以價換量」態勢，新政後市場帶看量增長明顯。
　
＊廣州二手住宅價格環比跌幅收窄＊
　
　　廣州９月二手住宅價格延續下行態勢，掛牌量仍處高位。９月廣州二手住宅價格環比下跌
０﹒５４％，跌幅較上月收窄０﹒０４個百分點。分轄區看，廣州各主要市轄區二手住宅價格環
比均下跌，其中黃埔區跌幅最大，環比下跌１﹒０７％。９月末廣州全面取消限購，預計１０月
二手房市場活躍度將有提升。
　　另外，９月深圳二手住宅成交３１９１套，環比下降１６﹒１％，低基數下同比增長３３％
，１－９月累計同比增長４２﹒３％。價格方面，９月深圳二手住宅價格環比下跌０﹒８４％，
跌幅擴大。９月底深圳發布樓市新政後，二手房帶看量有所增加。（ｓｌ）

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