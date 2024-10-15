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AH股新聞

15/10/2024 13:59

【提振內房】成都全面取消住房限售，買一二手住房均可申請落戶

　　《經濟通通訊社１５日專訊》四川成都市今日出台多項樓市新政，包括全面取消商品住房限
售措施，只要取得產權證即可上市交易。同時，只要在市內買房，不論一二手，均可在住房所在
地申請落戶。公積金貸款限額也有調整，最高可達１２０萬元（人民幣．下同）。
　　成都住建局、成都規劃和自然資源局聯合發出通知，提出７條促進房地產市場平穩健康發展
的政策，其中一項重要變化為全市將全面取消商品住房限售措施，凡在該市範圍內新購商品住房
（除定向銷售項目外）和二手住房，取得不動產權證書後即可上市交易，但在此之前已納入再交
易管理範圍的住房仍按原政策執行。同時，在該市範圍內，二孩及以上家庭新購住房辦理商業貸
款時均認定為購買首套住房，支持商業銀行按照認定套數辦理住房貸款。該通知即日起實施。
　　成都發改委、成都公安局、成都住建局則印發關於實施合法產權住房人員落戶的通知，即日
起，在該市行政區域內購買商品住房（已交付使用）或二手住房的人員，可在住房所在地申請本
人落戶，其配偶、未成年子女、老年父母符合投靠條件的，可申請辦理戶口隨遷。該通知有效期
３年。
　
＊住房公積金貸款額提高至最高１２０萬＊
　
　　此外，成都住房公積金中心印發通知，調整住房公積金貸款和提取政策，涉及提高最高貸款
額度等五項重要支持政策，即日起實施。其中在提高最高貸款額度方面，單繳存人提高至６０萬
元，雙繳存人提高至１００萬元，同時取消原雙繳存人首套二套住房的額度差異，統一執行
１００萬元的標準。針對多子女家庭和「以舊換新」購房上浮貸款額度２０％，最高可達１２０
萬元。（ｓｌ）
　

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