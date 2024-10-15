捷芯隆（２１１５）獲美埃科技溢價２５％提私有化建議，今早復牌

《經濟通通訊社１５日專訊》捷芯隆（０２１１５）公布，美埃科技（滬：６８８３７６）

全資持有的ＭＡＹＡＩＲ ＨＫ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＬＩＭＩＴＥＤ作為要約人提出以協議安

排方式將該集團私有化的附有前置條件的建議，並建議撤銷該集團上市地位，每股計劃股份註銷

價為現金２５仙，比停牌收報２０仙溢價約２５％。該集團自上周二（８日）停牌，已向聯交所

申請股份自今日上午９時正起於聯交所恢復買賣。

該集團指，ＭＡＹＡＩＲ的要約註銷價將不會上調，且要約人不會保留上調註銷價的權利。

註銷價較６月３０日每股淨資產約２６﹒２７仙折讓約４﹒８％，而建議涉及註銷約９﹒５７億

股計劃股份，應付最高現金對價約２﹒４億元。目前要約人及一致行動人持有５５﹒２７％股權

。

該集團指，私有化建議在目前市場環境下為計劃股東提供一個具吸引力的退出機會，註銷價

較截至最後交易日止５個、３０個、６０個、１２０個及１８０個交易日的每日收盤價計算的平

均收盤價分別溢價２３﹒８％至４１﹒２％。此外，該集團股份交易流通量低，可能令股東難以

在不對股份價格造成不利影響的情況下進行重大場內出售。該計劃許可計劃股東按固定的註銷價

變現於該集團投資。（ｗｈ）

