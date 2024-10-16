《缸邊隨筆－石鏡泉》怎辦好？

《缸邊隨筆》中港股市大升之後見大幅回調，不少股民賺過錢，但亦有不少股民被套牢。怎

辦好？



筆者認為有料的任澤平，他寫了九條建議給股民，分兩天，抄錄如下。其中筆者想補充的，

會在周五寫。



１﹒ 理性看待市場波動，尊重市場規律，忌被情緒左右。



市場有漲就有跌，股市波動很正常，股神巴菲特曾提出著名的「市場先生」理論。「市場先

生」每天都會報出一個市場價格，可能高於股票的內在價值，也可能低於股票內在價值，股價的

波動實屬短期現象，但從長期看股票價格終會回歸內在價值。熊市中經常有震盪，而牛市中的震

盪可能更大，沒有人能預測過於短期的市場波動。



＊如何應對市場漲跌波動？＊



要保持理性冷靜。市場總是充滿不確定性，不要被漲跌帶著情緒走，在股市中人性的貪婪、

恐慌等情緒都會被無限放大，由此極易做出錯誤的決策，一震盪就出局，一漲就加倉回來，反覆

折騰，常見但結果往往不好。



最重要的是方向判斷，潛心找到好公司，等待好時機。漲上去的是風險，跌下來的是機會。

真正的投資者對於好公司、好股票應該是愈漲愈謹慎，愈跌愈樂觀，買的便宜是硬道理。巴菲特

說：「在別人恐慌時我貪婪，在別人貪婪時我恐慌。」



甚麼是市場規律？甚麼是市場不冷靜？甚麼是好公司？



２﹒ 閒錢做投資，忌賭徒心態，不盲目加槓桿。



在股市中，閒錢做投資是重要原則，確保不會影響短期生活質量，保持從容、體面和耐心。

有些投資者一看牛市來了，恨不得把所有家庭資產ＡＬＬ ＩＮ到股市中，甚至借錢炒股。這種

寄望一場牛市實現財富自由的賭徒心態，一來影響身心健康，無心本職工作，整日盯盤，嚴重影

響睡眠健康和生活質量；二來患得患失，一漲一跌牽動神經，如果有急用錢的情況，而股市正好

在低位，不得已割肉離場。



哪些是閒錢呢？根據標準普爾家庭資產象限圖，家庭資產配置可以分為四個部分，要花的錢

、保命的錢、生錢的錢和保本增值的錢。「要花的錢」留足３至６個月的緊急備用金，用於日常

的生活開銷；「保本增值的錢」目的是保證財富不縮水，抗通脹，可以配置在穩健產品裏；「生

錢的錢」目的是獲取高收益；「保命的錢」可以專門使用保險對沖風險。每個人可以根據自己的

風險承受能力調整比例，但一定要留夠生活用的現金。



真的只能用閒錢去投資？真的不可加槓桿？



３。牛市不意味能賺錢，忌追漲殺跌、頻繁操作、反覆折騰。



格雷厄姆是巴菲特的老師，他有句名言「牛市是普通投資者虧損的主要原因」。牛市會讓人

產生自己是股神的錯覺，激進操作，追漲殺跌，但事實上，大部分投資者一頓操作猛如虎，但漲

跌全憑運氣。股民在追漲殺跌時，往往簡單地以業績漲跌作評判，具有明顯短期性特徵。然而，

在沒有對市場、行業做全面分析判斷的情況下，短期內追漲殺跌風險很大，因為市場熱點轉換非

常快速，難以精確地擇時從而獲取超額收益。相反，頻繁地買賣申贖，會產生較高的手續費成本

。



由於散戶為主和政策市特徵，Ａ股素來有牛短熊長特點，急漲急跌。Ａ股牛短熊長，過去

１０次牛市平均持續１２﹒９９個月，但１０次熊市平均持續時間達２７﹒１２個月。反觀美股

，１９次牛市平均持續４３﹒６８個月，而１９次熊市平均持續僅１６﹒７４個月。



股散戶主導，更容易放大市場波動，引發羊群效應。中國股市共２﹒１１億股票帳戶，其中

２﹒１億都是個人投資者。此外，散戶持股佔比約佔全市場３０％，在國際上是較高水平。散戶

投資者在專業性、信息量、資金量上都處於劣勢，使得Ａ股情緒性行情波動加劇。散戶投資者風

險意識匱乏、買賣決策混亂、專業性不足等特性使得散戶在急漲急跌中虧損。



港股的波動周期為何？港股資金來源？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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