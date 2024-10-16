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AH股新聞

16/10/2024 08:58

《駐京專電》金監總局擬對財險公司分類監管，九類１０４項指標

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》金融監管總局近日就《財產保險公司監管
評級指標及評分規則（徵求意見稿）》在業內徵求意見，擬對財險公司進行差異化分類監管。《
徵求意見稿》從９個大項１０４個指標全面構建財險公司監管評級，體現了以風險為本的監管和
分類分級監管導向。
　　《徵求意見稿》顯示，財險公司監管評級標準一共被分為９個大項１０４個細分指標，具體
標準和相應分值情況為：公司治理（１５％）、償付能力和風險管理（１５％）、業務經營和承
保盈利（１５％）、再保險（５％）、資金運用及資產負債（１０％）、流動性風險（５％）、
信息科技風險（１０％）、其他風險（５％）和監管調整（２０％）。
　　分值佔比最重是監管調整，具體涉及公司治理類、償付能力類、業務經營類、再保風險類、
資金運用及資產負債類、流動性風險類、數據質量類、信息科技類、風險管理類、監管調整類等
２６個細分指標，包括比如公司治理整改情況、高管人員情況、外部操縱情況、內部人控制情況
、股權和關聯交易穿透及數據治理情況、資本補充效益等。
　　業內專家指出，《徵求意見稿》的細則要求財險公司從體系層面規劃自身的合規管理，尤其
需要自上而下布局工作要點，對於中小保險公司而言，更需要從業務視角出發將內部控制作為關
鍵抓手推動運營管理能力的提升。

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