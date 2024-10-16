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AH股新聞

16/10/2024 09:11

【提振內房】天津取消住房限制性措施，優化房地產政策

　　《經濟通通訊社１６日專訊》天津出台通知，取消住房限制性措施，進一步優化房地產政策
。落實國家金融支持政策，加快構建房地產發展新模式。
　　《關於進一步優化房地產政策更好滿足居民合理住房需求若干措施的通知》提出，一是取消
本市新建商品住房和二手住房購買、轉讓等方面的限制性措施。不再對新建商品住房銷售價格上
限實施指導。二是取消本市普通住房和非普通住房標準。
　
＊不再區分首套、二套住房，最低首付款比例統一為不低於１５％＊
　
　　在落實國家金融支持政策方面，《通知》提出，一是調整差別化的最低首付款比例政策，對
於在本市貸款購買住房的居民家庭，商業性個人住房貸款不再區分首套、二套住房，最低首付款
比例統一為不低於１５％。
　　二是優化個人住房貸款利率定價，發揮市場利率定價自律機制作用，引導商業銀行穩妥有序
做好存量房貸利率批量調整工作。基於借款人資信狀況、風險水平等因素合理確定新發放二套房
貸款利率，減輕居民家庭購房負擔。
　　三是發揮房地產融資協調機制作用，按照市場化、法治化原則，依法加大房地產「白名單」
項目貸款投放力度，督促商業銀行盡快落實已授信貸款資金，提高新增融資貸款發放比例，積極
滿足房地產項目合理融資需求。（ｅｗ）

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