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AH股新聞

16/10/2024 15:28

《駐京專電》李強會見俄羅斯總理：加強戰略協調，深化經貿合作

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國務院總理李強在伊斯蘭堡出席上海合作
組織成員國政府首腦（總理）理事會第二十三次會議期間會見俄羅斯總理米舒斯京。
　　李強表示，站在中俄建交７５周年歷史節點上，中方願同俄方一道，進一步落實兩國元首重
要共識，加強戰略協調，拓展互利合作。
　　李強指出，中方願同俄方進一步深化經貿、能源等傳統領域合作，促進數字經濟等新興領域
合作，不斷提升兩國產業鏈、供應鏈協作水平，推動收獲更多務實成果。雙方要緊密溝通協作，
推動上合組織成員國繼續高舉「上海精神」旗幟，增強戰略互信，堅持互利共贏，更加團結進取
，著力加強貿易、能源、數字經濟和綠色產業等各領域合作，促進組織更有活力、合作更加務實
、成果更為普惠。
　　米舒斯京表示，在當前國際形勢下，俄方願同中方一道，落實兩國元首重要共識，相互支持
彼此維護核心利益，加強共建「一帶一路」倡議同歐亞經濟聯盟對接，深化經貿、能源、交通運
輸、農業等領域務實合作，共同辦好「俄中文化年」，密切在聯合國、上合組織、金磚國家等框
架內溝通協作，推動兩國關系持續深入發展。

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