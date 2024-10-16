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AH股新聞

16/10/2024 10:40

《駐滬專電》ＩＭＦ總裁呼籲制定更高減排目標，每年應減７％以上

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁格奧爾
基耶娃（Ｋｒｉｓｔａｌｉｎａ　Ｇｅｏｒｇｉｅｖａ）今日在上海舉行的２０２４　ＥＳＧ全
球領導者大會上表示，若實現「全球升溫控制在２攝氏度以內」的目標，則需要在２０３０年之
前將全球溫室氣體的排放量減少５０％。可遺憾的是，目前各方已作出的承諾只能讓全球減少
１２％的排放量。因此，她呼籲，必須制定更高的２０３０年減排目標，並確保全球擁有必要的
機制，以持續、大幅度地削減排放－－在未來十年內，每年減少７％以上。
　　她又提到，中國始終堅定致力於實現其氣候目標。中國在實現這些目標方面取得了快速進展
，而這得到了穩健政策的推動，包括碳排放權交易機制（ＥＴＳ）和排放配額拍賣。這些政策可
以降低實現氣候目標的難度，同時還可增加收入用來實現氣候目標。
　　「我也要對中國在國際合作中的作用給予認可。ＩＭＦ非常希望與我們的全體成員國開展合
作，以支持建立一個全球碳價下限，這將使各國聯合起來鼓勵脫碳。我們歡迎與中方同事們就此
開展合作。」格奧爾基耶娃說。

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