《駐滬專電》中信集團奚國華：建立符合國情接軌國際的ＥＳＧ體系

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》中信集團董事長奚國華在上海舉行的

ＥＳＧ全球領導者大會上指出，ＥＳＧ將環境、社會和治理要求，融入商業模式和管理體系，致

力於實現綜合價值最大化，這與中國式現代化的本質要求高度契合，是貫徹落實新發展理念的重

要實踐。他倡議支持更多國家建立符合國情、接軌國際的ＥＳＧ政策體系、披露標準和評價方法

，倡議中國企業通過積極參與國際標準制定，助力增強中國ＥＳＧ體系影響力。

