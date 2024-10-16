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AH股新聞

16/10/2024 10:40

《駐滬專電》中信集團奚國華：建立符合國情接軌國際的ＥＳＧ體系

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１６日上海專電》中信集團董事長奚國華在上海舉行的
ＥＳＧ全球領導者大會上指出，ＥＳＧ將環境、社會和治理要求，融入商業模式和管理體系，致
力於實現綜合價值最大化，這與中國式現代化的本質要求高度契合，是貫徹落實新發展理念的重
要實踐。他倡議支持更多國家建立符合國情、接軌國際的ＥＳＧ政策體系、披露標準和評價方法
，倡議中國企業通過積極參與國際標準制定，助力增強中國ＥＳＧ體系影響力。

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