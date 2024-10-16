《神州頭條》財經報章頭版摘要：北向資金季度持股數據首次亮相

《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



全面加強新時代新征程軍事理論工作

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

全軍軍事理論工作會議１０月１４日至１５日在京召開。國家主席習近平作出重要指示強調，必

須全面加強軍事理論工作。優化軍事理論創新頂層設計，改進軍事理論研究模式，加強軍事理論

轉化運用，建設中國特色現代軍事理論體系，為實現建軍一百年奮鬥目標、加快建成世界一流軍

隊提供科學支撐和引領。



堅持以投資者為本，更多改革舉措值得期待

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

回購、增持、分紅「熱力值」持續升溫；推動中長期資金入市，就市值管理指引公開徵求意見；

嚴打違規減持行，並責令購回……近期，資本市場的一系列新變化、新舉措，鮮明地體現了「以

投資者為本」的監管導向。



爭當推動長三角一體化發展的時代先鋒

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

高起點建設西岑科創園區、高品質打造長三角綠洲智谷園區、高站位共投共建水鄉客廳、發起成

立長三角國資百企聯盟……長三角一體化發展上升為國家戰略的第六年，作為首家總部註冊併入

駐長三角一體化示範區的上海市屬國企－－長三角投資（上海）有限公司，以先鋒姿態開闢了長

三角一體化建設新路徑。





《上海證券報》



擴內需政策不斷「上新」，激發消費市場活力

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

針對國內有效需求不足的情況，近期各部門陸續推出一攬子增量政策的具體實施舉措，國家發改

委、商務部、市場監管總局等多部門聯手，強化了政策合力，從大宗商品消費、服務消費、新型

消費等多種消費業態入手，以政策「組合拳」進一步激發國內大市場的活力。



以最大努力呵護企業家信心

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

為更大力度激發經營主體活力，多部門日前宣布將出台助企幫扶一攬子增量政策。隨著利好頻出

，進一步護航高質量發展，必將有助於提振企業家，特別是民營企業家的信心。



北向資金季度持股數據首次亮相

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

１０月１５日，北向資金三季度持股數據公布，這是滬深港通機制調整後，北向資金季度持股數

據首次公布。北向資金三季度末持股市值較日頻數據停更前的８月１６日１﹒９１萬億元（人民

幣．下同）增加近５０００億元，持倉總市值創出一年多新高。





《證券時報》



六大維度數說Ａ股「提質增效重回報」落地見效

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２０２０年以來，「提質增效重回報」成為中國資本市場的重要主題，上市公司通過深耕主業、

出海謀發展、加速數字化轉型、推進產業並購、夯實治理根基、提升投資回報等舉措多管齊下，

以實績為資本市場注入了活力與信心，展現出高質量發展態勢。



綜合所得年收入不超１０萬，基本無需繳納個稅

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家稅務總局１５日發布的２０２３年度個稅匯算清繳數據顯示，中國取得綜合所得的人員中，

無需繳納個稅的人員佔比超過七成，在剩餘不到三成的實際繳稅人員中，６０％以上僅適用３％

的最低檔稅率，繳稅金額較少。



受益於資本市場回暖，上市險企業績預喜

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

受益於資本市場回暖等因素影響，中國人保、中國太保、新華保險三大上市險企發布業績預喜公

告。上市險企業績大幅預增，與資本市場回暖帶來的投資收益大幅增長有關。（ｌｃ）

