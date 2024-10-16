《神州經脈》家電換新帶動７００億銷售，廣東發１６９億再融資債

《神州經脈》Ａ股三大指數今日（１６日）走勢分化，滬綜指全日在三千二點水平爭持，升

幅達１％後衝高回落，收市微升０﹒０５％，報３２０２﹒９５點，勉強守住三千二，深成指收

跌１﹒０１％，創業板指則挫２﹒２１％。板塊方面，房地產大幅走強，成撐市主力軍，另水務

、銀行股漲幅靠前，至於半導體及多元金融則表現疲軟。

兩市成交縮量，滬深全日交易額約１﹒３７萬億元（人民幣．下同），較上日縮量２５９４

億元或１６％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１１５０，較上個交易日４時３０分收盤

價跌３點子，三連跌，續創９月１２日以來逾一個月新低，全日在７﹒１１２８至７﹒１２５０

之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１１９１，較上個交易日跌３６１點子，兩連跌，

創９月１２日以來逾一個月新低，上個交易日報７﹒０８３０。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平在福建省漳州市東山縣，考察了陳城鎮澳角村、谷文昌紀念館和關帝文化

產業園，了解當地推進鄉村全面振興、傳承紅色基因和加強文化遺產保護等情況。



２﹒ 明日住建部將聯合財政部、人行舉行新聞發布會，介紹促進房地產市場平穩健康發展有關

情況，市場期待有進一步救樓市措施出台。另外，天津市今日出台通知取消住房限購限售，不再

對新建商品房實施限價，並取消普通住房和非普通住房標準。據相關研究機構最新統計，目前全

國僅北京、上海、深圳和海南部分城市仍然實施限購。



３﹒ 財政部、稅務總局、水利部發布《水資源稅改革試點實施辦法》。其中明確，自２０２４

年１２月１日起全面實施水資源費改稅試點，水資源稅收入全部歸屬地方。原水資源費收入實行

中央和地方１：９分成，適當增加地方自主財力。同時，要求對取用地下水、水資源嚴重短缺和

超載地區取用水從高確定稅額。



４﹒ 外電昨引述消息指，國有大行最快本周再度下調人民幣存款利率。內媒《新京報．貝殼財

經》向多家銀行查詢，但未獲正面回應；有銀行業內人士對該媒體表示，存款利率進一步下降勢

在必行，不排除本月落地的可能性。對於此次存款利率下調的幅度，業內人士普遍預計，將至少

達到２０個基點。若按存款利率下調２０個基點計算，即１０萬元存款１年利息收入將減少

２００元。



５﹒ 中國近期接連推出刺激措施，《華爾街日報》引述接近中央決策層的官員和政府顧問透露

，國家主席習近平希望救助瀕臨崩潰、債務纏身的地方政府並重振股市，但不要偏離讓中國向工

業和技術強國轉型的重心。習近平近來一再強調要發展「新質生產力」，讓中國經濟走出低潮。

消息人士表示，近期目標不是大規模刺激需求，北京當局的重點還是聚焦於疏通地方政府財政、

對銀行金融體系「去風險」；至於外界期待已久的大幅刺激民間經濟需求的做法，北京目前沒有

具體計劃。



６﹒ 商務部表示，目前全國家電以舊換新申請和購買人數分別突破２０００萬和１０００萬人

。根據商務部全國家電以舊換新數據平台，截至１０月１５日，２０６６﹒７萬名消費者申請，

１０１３﹒４萬名消費者購買８大類家電產品１４６２﹒４萬台，享受１３１﹒７億元中央補貼

，帶動銷售６９０﹒９億元。



７﹒ 今年雙１１期間，淘寶宣布出海再升級，新增日本、泰國、越南、柬埔寨為境外包郵區，

令境外包郵區擴至１０個國家和地區，其餘國家和地區為新加坡、馬來西亞、南韓、香港、澳門

、台灣。此外，為應對雙１１期間的物流壓力，菜鳥網絡在內地新增１０餘個集運倉，倉庫面積

較去年同期翻倍。同時，菜鳥繼續在香港擴展自提點網絡，全港超過１０００個自提點將在雙

１１期間提供服務，另有４５０多個自提點將實現周日及夜間營業。



８﹒ 自去年特殊再融資債重啟以來一直旁觀的廣東省首次現身，公告將於下周二（２２日）發

行總額為１６９﹒２５億元的再融資地方債，所募資金用於償還存量債務。公告顯示，即將在下

周二發行的多期地方債中，有三期債用途為償還存量債務，具體包括１０年期和７年期再融資一

般債，以及１５年期的再融資專項債。（ｓｌ）

