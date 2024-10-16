《鍾之日記》房屋政策吹暖風，中港房企齊歡呼

《鍾之日記》１０月１６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



隔晚美股高位回吐，港股今日低開高走，內地住建部等五部門明日將就房地產市場情況開記

者會，市場憧憬再有支持政策出台，內房股強彈，恒指午後曾升逾２２０點，惟尾盤升幅銷，全

日倒跌３１點或０﹒２％，收報２０２８６，守住２０天線。主板成交大幅下跌，今日回到

２０８４億元，是９月２４日起計以來新低。



＊Ａ股險守三千二，三大指數漲跌不一＊



Ａ股三大指數今日走勢分化，滬綜指全日在三千二點水平爭持，升幅達１％後衝高回落，收

市微升０﹒０５％，報３２０２﹒９５點，勉強守住三千二，深成指收跌１﹒０１％，創業板指

則挫２﹒２１％。板塊方面，房地產大幅走強，成撐市主力軍，另水務、銀行股漲幅靠前，至於

半導體及多元金融則表現疲軟。兩市成交縮量，滬深全日交易額約１﹒３７萬億元人民幣，較上

日縮量２５９４億元人民幣或１６％。

國務院新聞辦公室明日上午１０時舉行新聞發布會，住房城鄉建設部夥人行、財政部以及其

他部委負責人，介紹促進房地產市場平穩健康發展有關情況，屆時決策層是出台新措施還是進一

步落實現有政策，料給樓市「止跌回穩」指明更清晰路線圖。



＊憧憬房策利好，融創中國飆四成＊



繼９月中央政治局會議承諾要促進房地產市場「止跌回穩」後，內地房地產政策陸續優化，

包括逐步調整存量房貸利率、下調最低首付比例等，廣州隨即打響全面取消限購第一槍，最新再

有比鄰北京的天津市發布樓市新政，今起取消限購限價限售，不再區分首套房和二套房、最低首

付統一為１５％等。目前，只有北京、上海和深圳仍保留了部分限購要求。業內專家稱，此次天

津市房策調整具有強烈的訊號意義。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，此次天津取消限購政策是「市場歸市場、保障歸

保障」的重要體現，對於各地購房資源和需求自由流動具有積極作用。中指研究院天津分院高級

分析師牛曉蕙亦稱，天津取消住宅限購的舉措，預計將對市場供需、交易活躍度、市場預期等方

面產生積極影響。

內房股強彈，融創中國（０１９１８）急漲四成，龍光集團（０３３８０）飆２４％，萬科

企業（０２２０２）升近兩成，世茂集團（００８１３）升１７％，雅居樂（０３３８３）亦升

１２％，龍湖集團（００９６０）收漲７﹒８％，越秀地產（００１２３）升約６％，華潤置地

（０１１０９）升２﹒５％。



＊住宅按揭成數放寬，購豪宅可移民，本土地產股揚＊



為鞏固香港的金融中心地位，支持低迷的房地產行業，特首李家超在新一份《施政報告》優

化移民投資計劃。即日起擴大「新資本投資者入境計劃」（ＣＩＥＳ）投資範圍至住宅房產，要

求住宅房產成交價不少於５０００萬元，而住宅房產投資金額獲計入新投資移民計劃投資總額的

上限是１０００萬元。同時，２０２５年３月１日起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的

投資，也可計入ＣＩＥＳ的合資格投資金額內。

《施政報告》並宣布進一步放寬住宅按揭成數條款，不論價值、是否自置、自用與否，一律

調整至７成；非住宅物業有關按揭成數上限及供款與入息比率上限亦會調整至同樣水平，預計措

施將推動投資者入市買樓。

金管局即日向銀行發出指引，修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施。經修訂

後，所有住宅物業和非住宅物業的按揭成數上限劃一為７成，「供款與入息比率」上限劃一為５

成。以上修訂即日生效，適用於今日或以後簽訂臨時買賣合約的物業交易。有關修訂同樣適用於

早前已經簽訂臨時買賣合約，並且在今日或以後預計完成的樓花物業的按揭申請。

本港地產股迎甘露，恒地（０００１２）、信置（０００８３）齊升２﹒６％，新世界

（０００１７）升１﹒７％，長實（０１１１３）升１﹒３％，新地（０００１６）升０﹒８％

，恒隆地產（００１０１）升０﹒６％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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