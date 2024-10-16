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AH股新聞

16/10/2024 17:15

《Ａ股動向》片仔癀出資近３億參與設立規模１０億元健康基金

　　《經濟通通訊社１６日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，近日，福建片仔癀盈科健康產業投資合夥
企業（有限合夥）成立，執行事務合夥人為盈科創新資產管理有限公司，總認繳出資額１０億元
（人民幣．下同），經營範圍為以自有資金從事投資活動。
　　合夥人信息顯示，該基金由片仔癀（滬：６００４３６）旗下漳州片仔癀投資管理有限公司
（以下簡稱片仔癀投資）、上海閩山生命健康科技合夥企業（有限合夥）（以下簡稱閩山科技）
，以及漳州高鑫發展有限公司等共同出資。
　　片仔癀１０月８日發布的公告顯示，片仔癀投資以自有資金認繳出資２﹒９億元，佔片仔癀
盈科基金２９％的股份。
　　據了解，片仔癀已多次參與設立醫療健康方面的基金。３月８日，閩山科技成立，總認繳出
資額為１０００萬元，片仔癀投資以自有資金認繳出資３００萬元，佔閩山科技３０％的股份。
７月３１日，片仔癀公告擬投資設立漳州圓山大健康產業投資基金合夥企業（有限合夥），片仔
癀投資以自有或自籌資金認繳出資２億元，佔目標募集規模１０億元的比例為２０％。
　　片仔癀股價今日收跌１﹒７４％，報２２６﹒４元。（ｊｑ）

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