《互聯互通》北向資金季度持股數據首公布，三季度持股市值逾年高

《經濟通通訊社１６日專訊》北向資金三季度持股數據昨日公布，這是滬深港通機制調整後

，北向資金季度持股數據首次公布。

與北向資金日頻數據停更前的８月１６日相比，截至三季度末（９月３０日），北向資金持

股量增加約７４億股；持股量增加以及股價整體上漲，北向資金三季度末持股市值較８月１６日

的１﹒９１萬億元（人民幣．下同）增加近５０００億元，持倉總市值創出一年多新高。

從個股數據來看，８月１６日至９月３０日期間，北向資金持股數量增幅較大的個股主要集

中在銀行、電力等傳統高股息方向上。工商銀行（滬：６０１３９８）、永泰能源

（滬：６００１５７）獲北向資金增持超２億股；京滬高鐵（滬：６０１８１６）、中國核電

（滬：６０１９８５）、浦發銀行（滬：６０００００）、中國建築（滬：６０１６６８）等個

股獲增持超１億股。

自９月２４日一系列增量政策發力以來，北向資金成交活躍度顯著回暖。興業證券統計顯示

，９月２４日至９月３０日，北向資金累計成交超１萬億元，佔全Ａ成交額的比例為１４﹒７％

。興業證券策略團隊認為，隨著中國股市回暖及經濟企穩，資本追逐利潤的本性下，海外資金有

望興起新一輪配置中國股市的熱潮。（ｌｃ）

