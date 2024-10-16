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AH股新聞

16/10/2024 08:58

《互聯互通》北向資金季度持股數據首公布，三季度持股市值逾年高

　　《經濟通通訊社１６日專訊》北向資金三季度持股數據昨日公布，這是滬深港通機制調整後
，北向資金季度持股數據首次公布。
　　與北向資金日頻數據停更前的８月１６日相比，截至三季度末（９月３０日），北向資金持
股量增加約７４億股；持股量增加以及股價整體上漲，北向資金三季度末持股市值較８月１６日
的１﹒９１萬億元（人民幣．下同）增加近５０００億元，持倉總市值創出一年多新高。
　　從個股數據來看，８月１６日至９月３０日期間，北向資金持股數量增幅較大的個股主要集
中在銀行、電力等傳統高股息方向上。工商銀行（滬：６０１３９８）、永泰能源
（滬：６００１５７）獲北向資金增持超２億股；京滬高鐵（滬：６０１８１６）、中國核電
（滬：６０１９８５）、浦發銀行（滬：６０００００）、中國建築（滬：６０１６６８）等個
股獲增持超１億股。
　　自９月２４日一系列增量政策發力以來，北向資金成交活躍度顯著回暖。興業證券統計顯示
，９月２４日至９月３０日，北向資金累計成交超１萬億元，佔全Ａ成交額的比例為１４﹒７％
。興業證券策略團隊認為，隨著中國股市回暖及經濟企穩，資本追逐利潤的本性下，海外資金有
望興起新一輪配置中國股市的熱潮。（ｌｃ）

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