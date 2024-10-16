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AH股新聞

16/10/2024 08:59

【傾力救市】外媒指中國連推刺激措施，目的是救助瀕崩潰地方政府

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國近期接連推出刺激措施，《華爾街日報》引述接近中央決
策層的官員和政府顧問透露，國家主席習近平希望救助瀕臨崩潰、債務纏身的地方政府並重振股
市，但不要偏離讓中國向工業和技術強國轉型的重心。習近平近來一再強調要發展「新質生產力
」，讓中國經濟走出低潮。
　
＊沒有具體計劃大幅刺激民間經濟＊
　
　　消息人士表示，近期目標不是大規模刺激需求，北京當局的重點還是聚焦於疏通地方政府財
政、對銀行金融體系「去風險」；至於外界期待已久的大幅刺激民間經濟需求的做法，北京目前
沒有具體計劃。
　　有分析師估計，中國今年新發的特別國債規模可能接近２萬億元人民幣（２８４０億美元）
，這項具體金額可能在本月稍後舉行的人大常委會中獲得通過。但是，這筆錢並非用來進行大規
模財政刺激，而是用於地方政府債務置換及向國有銀行注資。
　　報道引述多名官員指出，中央正在對一些債台高築的地方政府實行預算限制，以換取中央政
府的資金支持。雖然此舉顯示中國政府試圖推行急需的財政紀律，但也可能導致這些地方政府減
少支出，從而加劇中國的通縮問題。（ｒｙ）

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