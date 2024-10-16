《寶島要聞》惠普台灣分公司傳裁員，罕見針對研發部門、高層主管

《經濟通通訊社１６日專訊》據《台灣經濟日報》，全球第二大ＰＣ廠惠普（ＨＰ）台灣分

公司今年１０月起進行兩波裁員，罕見針對研發部門裁員２０－３０人，連副總裁層級也受影響

。這也是繼聯想之後，今年第二間傳出在台調整人力的外商ＰＣ品牌公司。

台北市政府勞動局表示，目前初步了解情況，惠普裁員規模未達大量解僱標準，會先發出行

政指導函給公司，提醒相關事項應依勞基法辦理，後續必要時將主動了解情況、輔導。台北市政

府勞動局數據顯示，惠普目前在台員工人數約１０００多人。

報道指，由於ＰＣ代工廠、零組件廠主要都位於台灣，惠普曾將台灣視為重要研發與採購基

地，因此積極擴充人力。疫情後曾一度擴大台灣供應鏈採購團隊，但２０２３年起惠普台籍供應

鏈主管陸續離職，採購權重回美國總部。

２０２２年疫情時期，惠普啟動公司轉型計劃，宣布到２０２５會計年度前都會持續裁員，

全球將裁員１０％，預計４０００至６０００名員工會受影響。惠普在上季財報會議時重申，

２０２５財年結束前，要實現減少總體年度結構性成本１６億美元目標。（ｊｑ）

