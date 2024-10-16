  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯
AH股新聞

16/10/2024 14:50

《寶島要聞》惠普台灣分公司傳裁員，罕見針對研發部門、高層主管

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據《台灣經濟日報》，全球第二大ＰＣ廠惠普（ＨＰ）台灣分
公司今年１０月起進行兩波裁員，罕見針對研發部門裁員２０－３０人，連副總裁層級也受影響
。這也是繼聯想之後，今年第二間傳出在台調整人力的外商ＰＣ品牌公司。
　　台北市政府勞動局表示，目前初步了解情況，惠普裁員規模未達大量解僱標準，會先發出行
政指導函給公司，提醒相關事項應依勞基法辦理，後續必要時將主動了解情況、輔導。台北市政
府勞動局數據顯示，惠普目前在台員工人數約１０００多人。
　　報道指，由於ＰＣ代工廠、零組件廠主要都位於台灣，惠普曾將台灣視為重要研發與採購基
地，因此積極擴充人力。疫情後曾一度擴大台灣供應鏈採購團隊，但２０２３年起惠普台籍供應
鏈主管陸續離職，採購權重回美國總部。
　　２０２２年疫情時期，惠普啟動公司轉型計劃，宣布到２０２５會計年度前都會持續裁員，
全球將裁員１０％，預計４０００至６０００名員工會受影響。惠普在上季財報會議時重申，
２０２５財年結束前，要實現減少總體年度結構性成本１６億美元目標。（ｊｑ）

樂本健及經濟通etnet合辦【免費體驗工作坊】 中醫穴位 x 新一代科研: 逆轉聽力損失 (截止報名23/10/24)► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

如箭在弦：伊朗擁有核武嗎？

16/10/2024 18:43

大國博弈

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處