《神州金融》陝西一家千億農商行股權再度法拍，罕見加價６９％

《經濟通通訊社１６日專訊》據《證券時報》報道，阿里司法拍賣平台信息顯示，陝西秦農

農村商業銀行６﹒４億股股權將於１０月３１日在該平台公開拍賣，起拍價為１１﹒５８億元（

人民幣．下同）。相比上一次上架時，本次該筆股權的起拍價加價近５億元至１１﹒５８億元，

增幅高達６９％。

２０２２年４月，西安市中級人民法院曾發布該筆股權的拍賣公告。根據當時的拍賣資料，

起拍價約為６﹒８５４億元，折合１﹒０７１元╱股。最終，因「案外人對該股權提出確有理由

的異議」，該場拍賣被撤回。時隔兩年半，該筆秦農銀行股權再次現身拍賣市場，身價大漲，起

拍價提高至１１﹒５８４億元，較２０２２年提高了６９％。

報道引述招聯首席研究員董希淼稱，股權再次上架，價格上漲的案例較少。秦農銀行該筆股

權起拍價格升高較為罕見，原因可能比較複雜，或與該行近年來經營情況改善、每股淨資產連年

上漲有一定關係。



＊專家：因股權係代持，定價並不市場化＊



除了罕見加價，該筆拍賣股權的實際歸屬也引發市場關注。報道指，秦農銀行成立於

２０１５年，截至２０２４年上半年，資產總額達４６０８﹒３７億元。秦農銀行２０２３年年

報顯示，股東金花投資控股持有該行６﹒４億股股份，持股比例７﹒２５％，位列該行第六大股

東。層層穿透，金花投資控股所持股份的最終受益人為陝西和諧投資。

陝西和諧投資成立於２０１２年，是陝西最大的民營投資集團和民營企業聚合平台。除金花

投資控股外，陝西和諧投資還通過西安協和置業股份有限公司間接持有該行４﹒２７億股股權。

秦農銀行資料顯示，截至２０２１年末，上述三者共合計持有該行股份１８﹒２７億股，持股比

例達２０﹒８６％。這也意味著，陝西和諧投資持有秦農銀行股權存在代持、持股比例超規多項

違法違規問題。

董希淼指出，該筆股權係代持，因此在定價、轉讓等方面並不市場化，較為特殊，定價也並

非完全反映市場需求和真實價值。（ｊｑ）

