《以舊換新》江蘇新增７類家電按成交價補貼１５％，最高補兩千元

《經濟通通訊社１６日專訊》江蘇省商務廳網站今日發布通告，在２０２４年蘇新消費．綠

色節能家電以舊換新專項活動１７類補貼商品的基礎上，增加乾衣機、掃地機器人、洗地機、吸

塵器、消毒櫃、蒸烤箱（包含電蒸箱、電烤箱、蒸烤一體機）、掛燙機７類智能家電。

自通告發布之日起，７類智能家電按成交價格（商家優惠折扣後）的１５％給予直接補貼，

每件補貼不超過２０００元人民幣，總計補貼不超過１４０００元人民幣（不往前追溯）。

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