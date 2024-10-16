  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
傾力救市
etnet專輯
AH股新聞

16/10/2024 16:28

《以舊換新》江蘇新增７類家電按成交價補貼１５％，最高補兩千元

　　《經濟通通訊社１６日專訊》江蘇省商務廳網站今日發布通告，在２０２４年蘇新消費．綠
色節能家電以舊換新專項活動１７類補貼商品的基礎上，增加乾衣機、掃地機器人、洗地機、吸
塵器、消毒櫃、蒸烤箱（包含電蒸箱、電烤箱、蒸烤一體機）、掛燙機７類智能家電。
　　自通告發布之日起，７類智能家電按成交價格（商家優惠折扣後）的１５％給予直接補貼，
每件補貼不超過２０００元人民幣，總計補貼不超過１４０００元人民幣（不往前追溯）。
（ｊｑ）

【與拍賣官看藝術】收藏界遺珠？超現實主義藝術家林飛龍注入拉美元素！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet30周年連環賞】睇住賞LAURASTAR IGGI手提消毒掛燙機 (價值HK$2,280)

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

如箭在弦：伊朗擁有核武嗎？

16/10/2024 18:43

大國博弈

FX MONDAY｜歐元區9月通脹率降至1.8%，有利歐洲央...

14/10/2024 14:05

貨幣攻略

A股復市 | 【FOCUS】「增量政策」霧裏看花，平準基金箭...

08/10/2024 12:51

傾力救市

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

秋天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處