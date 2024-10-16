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AH股新聞

16/10/2024 18:01

《中國房產》杭州取消限價後首場土拍，綠城中國２２億競得兩宅地

　　《經濟通通訊社１６日專訊》杭州昨日迎來１０月９日限價取消後的首次土拍。一宗是拱墅
區最後一宗限價地塊，另一宗是拱墅區首宗不限價的華豐石橋地塊。合計僅６家房企參拍，冷熱
兩級分化明顯，限價地塊０溢價，不限價的石橋則溢價１８％才成交。兩宗地塊總成交額為
２２﹒２４億元（人民幣．下同），競得人均為綠城中國（０３９００）。
　　其中，杭州市拱墅區石橋單元ＧＳ１３０２０３－２４地塊，吸引４位競買人，最終綠城中
國旗下的杭州浙承城市發展有限公司經過２３輪競價，以７﹒１９億元的總價成交，溢價率
１８﹒０７％。出讓文件顯示，該地塊容積率２﹒２，建築面積約１７７８７平方米。
　　另一宗杭州市拱墅區康橋單元ＧＳ１２０１０３－０７地塊以１５﹒０５億元的底價成交，
競得人為綠城中國旗下的杭州浙樾置業有限公司，樓板價為１６７３６元╱平方米。該地塊仍然
限價，精裝的限價為３３７００元╱平方米。
　　據《澎湃新聞》引述中指研究院華東大區常務副總高院生稱，近期政策端利好頻出，國慶期
間銷售端熱度也提升顯著，但熱度仍未傳導至土地市場，房企拿地依舊理性，此次綠城奪得２宗
地塊，以補倉為主，所獲地塊利潤空間尚可，且地塊周邊均有操盤案例，熟悉板塊市場。杭州
１０月仍有４宗地塊待出讓，預計熱度仍將分化。（ｊｑ）

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