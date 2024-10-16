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AH股新聞

16/10/2024 09:28

《Ａ股行情》滬指低開１％開市失三千二，ＭＬＦ到期人行沒有續做

　　《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股上日大跌２﹒５％，今早延續弱勢，滬綜指低開１％，報
３１６９﹒１７點，開市即失三千二；深成指同樣低開１﹒６７％，創業板指更低開２﹒３１％
。多元金融、半導體、證券板塊走低。
　　早前有報道稱，中央考慮允許地方政府發行高達６萬億元（人民幣．下同）的政府債券，以
進一步置換並化解隱性債務壓力。但分析師普遍認為６萬億元的規模不足以化解地方巨額債務，
摩根士丹利稱若推出１０萬億規模的財政刺激將是理想狀態。　
　　《華爾街日報》周二（１５日）引述接近決策層的官員透露，今輪刺激措施的目標不是大規
模刺激民間需求，而是為了救助地方政府同時重振股市，從而幫助穩定整體經濟，實現今年５％
左右的增長目標。
　　惟整頓地方財政絕非易事，房地產行業的壓力可能會加大地方政府的隱性債務負擔。天津市
政府今早公告取消住房限購，不再對新建商品住房銷售價格上限實施指導，並取消普通住房和非
普通住房標準等。明日（１７日）住建部將聯合財政部、人行舉行新聞發布會，市場期待有進一
步救樓市措施出台。
　　另外，７８９０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）今日到期，人民銀行沒有續做。人行在今日的
公開市場業務交易公告稱，為對沖中期借貸便利和公開市場逆回購到期等因素的影響，維護銀行
體系流動性合理充裕，今日開展６４２４億元７天期逆回購操作，中標利率持平１﹒５０％。公
開市場今日有６１０億元逆回購、７８９０億元ＭＬＦ到期，全口徑計，公開市場今收水
２０７６億元。（ｒｙ）

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