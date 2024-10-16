《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒４％奪回三千二，成交超九千億

《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股早盤走勢反覆，滬綜指低開１％後轉升，三千二關失而復
得，未幾又掉頭向下，最終上午收市前重回上升軌道，滬指半日升０﹒４％，報３２１４﹒０１
點；深成指、創業板指仍軟，分別收跌０﹒５％及１﹒４％。
成交縮減，兩市半日交易額９０３５億元（人民幣．下同），較上日（１５日）同時段成交
回落１２９６億元或１２﹒５％。
盤面上，房地產板塊震盪走強，半日漲４﹒６％。金融街（深：０００４０２）、信達地產
（滬：６００６５７）、中交地產（深：０００７３６）等漲停，綠地控股
（滬：６００６０６）升９﹒３％，金地集團（滬：６００３８３）升８﹒４％，萬科Ａ
（深：０００００２）升７﹒３％。
銀行股展開反彈，重慶銀行（滬：６０１９６３）漲８﹒４％，渝農商行
（滬：６０１０７７）升７﹒２％，國有六大行中，郵儲銀行（滬：６０１６５８）飆４％，交
通銀行（滬：６０１３２８）、農業銀行（滬：６０１２８８）升２％，工商銀行
（滬：６０１３９８）、中國銀行（滬：６０１９８８）及建設銀行（滬：６０１９３９）均升
逾１％。
內媒從銀行業內人士處獲悉，近期確實有下調存款利率的可能性，或許本月內政策落地。一
位股份制銀行內部人士預計，近期監管部門引導銀行調整存款利率的可能性大，這也是為了對沖
即將到來的存量房貸利率下行對銀行息差的影響。
下跌方面，Ａ股半導體、銅纜高速連接、ＡＩ概念集體調整。荷蘭半導體設備巨頭ＡＳＭＬ
財報意外提前發布，財報顯示公司三季度訂單比市場預期少近一半，ＡＳＭＬ歐股暴跌，拖累半
導體板塊走弱。（ｒｙ）
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