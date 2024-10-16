《Ａ股行情》滬綜指微升０﹒０５％創業板收挫２％，地產板塊撐市

《經濟通通訊社１６日專訊》Ａ股三大指數今日走勢分化，滬綜指全日在三千二點水平爭持

，升幅達１％後衝高回落，收市微升０﹒０５％，報３２０２﹒９５點，勉強守住三千二，深成

指收跌１﹒０１％，創業板指則挫２﹒２１％。板塊方面，房地產大幅走強，成撐市主力軍，另

水務、銀行股漲幅靠前，至於半導體及多元金融則表現疲軟。

兩市成交縮量，滬深全日交易額約１﹒３７萬億元（人民幣．下同），較上日縮量２５９４

億元或１６％。

明日住房和城鄉建設部、人行、財政部以及其他部委負責人將舉行新聞發布會，介紹促進房

地產市場平穩健康發展有關情況，屆時決策層是出台新措施還是進一步落實現有政策，料給樓市

「止跌回穩」指明更清晰路線圖。



＊限購鬆綁利好，金地綠地漲停＊



房地產板塊全日強勢，事源天津市今日起鬆綁住房限購限售，天津比鄰首都北京，專家稱此

次房策調整具有強烈的訊號意義。金地集團（滬：６００３８３）、信達地產

（滬：６００６５７）、綠地控股（滬：６００６０６）等十餘股漲停，萬科Ａ

（深：０００００２）收升８﹒７％，張江高科（滬：６００８９５）升超７﹒８％。

據天津市政府下發的通知，全市取消新建商品住房和二手住房購買、轉讓等方面的限制性措

施；不再對新建商品住房銷售價格上限實施指導；取消普通住房和非普通住房標準。同時，統一

最低首付款比例為不低於１５％，商業性個人住房貸款不再區分首套、二套住房。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，此次天津取消限購具有非常強的訊號意義，是房

地產市場「市場歸市場、保障歸保障」的重要體現。總體看，限購政策退出，對於各地購房資源

和需求自由流動具有積極作用。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３８３１﹒５９ －０﹒６３

上證綜合指數 ３２０２﹒９５ ＋０﹒０５ ５３３０﹒６２

上證Ａ股指數 ３３５７﹒１９ ＋０﹒０６

深證成份指數 ９９６５﹒０２ －１﹒０１ ８４２３﹒１０

深圳創業板指數 ２０３９﹒９５ －２﹒２１

上證Ｂ股指數 ２６８﹒８８ －１﹒２９ １﹒９５

深證Ｂ股指數 １２１２﹒７８ ＋０﹒０５ ０﹒７９

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