《Ａ股焦點》水務股集體升，水資源稅收將歸於地方財政

《經濟通通訊社１６日專訊》財政部、稅務總局、水利部聯合印發《水資源稅改革試點實施
辦法》，提出將水資源稅收入全部留給地方，增加地方自主財力，拓展地方稅源。滬深水務股集
體上揚，聯合水務（滬：６０３２９１）漲５﹒６％，海天股份（滬：６０３７５９）升５％，
重慶水務（滬：６０１１５８）升４﹒４％，興蓉環境（深：０００５９８）、江南水務
（滬：６０１１９９）、洪城環境（滬：６００４６１）升幅均逾３％。（ｒｙ）
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16/10/2024 10:11
《經濟通通訊社１６日專訊》財政部、稅務總局、水利部聯合印發《水資源稅改革試點實施
辦法》，提出將水資源稅收入全部留給地方，增加地方自主財力，拓展地方稅源。滬深水務股集
體上揚，聯合水務（滬：６０３２９１）漲５﹒６％，海天股份（滬：６０３７５９）升５％，
重慶水務（滬：６０１１５８）升４﹒４％，興蓉環境（深：０００５９８）、江南水務
（滬：６０１１９９）、洪城環境（滬：６００４６１）升幅均逾３％。（ｒｙ）
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