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AH股新聞

16/10/2024 11:45

【提振內房】中指院：９月房企債券融資額同比增８％，環比降兩成

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中指研究院發布９月融資月報。據中指院監測，２０２４年９
月，房地產企業債券融資總額為４２８﹒３億元（人民幣．下同），同比增長８％，在上年低基
數影響下同比轉正，環比則下降２２％。行業債券融資平均利率為３﹒０６％，同比下降
０﹒６２個百分點，環比增加０﹒５３個百分點。
　　從融資結構看，９月，房地產行業信用債融資１６９﹒９億元，同比下降５﹒１％，環比下
降５２﹒１％，佔比３９﹒７％；ＡＢＳ融資２５８﹒４億元，同比增長２４％，環比增長
３３﹒１％，佔比６０﹒３％。
　　２０２４年１－９月，房地產行業債券融資總額４１３０﹒２億元，同比下降２７％，降幅
較上月有所收窄。其中，信用債融資２５６１﹒１億元，同比下降２６﹒８％，佔比６２％；海
外債發行金額６７億元，同比下降５３﹒７％，佔比１﹒６％；ＡＢＳ融資１５０２﹒２億元，
同比下降２５﹒５％，佔比３６﹒４％。
　　月報表示，９月信用債發行總量較上月下滑，因上月基數較高，民營房企發債規模和範圍有
所減少。其中，濱江（深：００２２４４）、美的置業（０３９９０）月內發行３筆信用債，合
計規模１９億元；保利發展（滬：６０００４８）、華發股份（滬：６００３２５）等央國企仍
積極發行信用債，分別為２０億元、８﹒９億元。
　　ＡＢＳ發行金額環比連續兩月大幅增長，其中，類ＲＥＩＴｓ是發行規模最大的一類資產證
券化產品，佔比達４５﹒８％。
　　從典型房企債券發行來看，本月保利發展融資額度最高，為２０億元；蘇州高新
（滬：６００７３６）平均融資利率２﹒０６％，融資成本最低。（ｓｌ）

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