【提振內房】中指院：９月房企債券融資額同比增８％，環比降兩成

《經濟通通訊社１６日專訊》中指研究院發布９月融資月報。據中指院監測，２０２４年９

月，房地產企業債券融資總額為４２８﹒３億元（人民幣．下同），同比增長８％，在上年低基

數影響下同比轉正，環比則下降２２％。行業債券融資平均利率為３﹒０６％，同比下降

０﹒６２個百分點，環比增加０﹒５３個百分點。

從融資結構看，９月，房地產行業信用債融資１６９﹒９億元，同比下降５﹒１％，環比下

降５２﹒１％，佔比３９﹒７％；ＡＢＳ融資２５８﹒４億元，同比增長２４％，環比增長

３３﹒１％，佔比６０﹒３％。

２０２４年１－９月，房地產行業債券融資總額４１３０﹒２億元，同比下降２７％，降幅

較上月有所收窄。其中，信用債融資２５６１﹒１億元，同比下降２６﹒８％，佔比６２％；海

外債發行金額６７億元，同比下降５３﹒７％，佔比１﹒６％；ＡＢＳ融資１５０２﹒２億元，

同比下降２５﹒５％，佔比３６﹒４％。

月報表示，９月信用債發行總量較上月下滑，因上月基數較高，民營房企發債規模和範圍有

所減少。其中，濱江（深：００２２４４）、美的置業（０３９９０）月內發行３筆信用債，合

計規模１９億元；保利發展（滬：６０００４８）、華發股份（滬：６００３２５）等央國企仍

積極發行信用債，分別為２０億元、８﹒９億元。

ＡＢＳ發行金額環比連續兩月大幅增長，其中，類ＲＥＩＴｓ是發行規模最大的一類資產證

券化產品，佔比達４５﹒８％。

從典型房企債券發行來看，本月保利發展融資額度最高，為２０億元；蘇州高新

（滬：６００７３６）平均融資利率２﹒０６％，融資成本最低。（ｓｌ）

