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AH股新聞

16/10/2024 14:00

【ＦＯＣＵＳ】施政報告直面「三變」壓力，惟勿忘時間和效率

　　【ＦＯＣＵＳ】從中央到民間，「香港要改革」呼聲響徹雲霄之際，本屆政府第三份《施政
報告
》被寄予「改革破題」的厚望。行政長官李家超周三（１６日）洋洋灑灑１５０分鐘的宣讀，除
了耳熟能詳的金融、創科、人才、大灣區、中小企全面著墨，方興未艾的低空經濟、留學香港、
黃金交易、熊貓旅遊等亦招數盡出。港府直面「三變（識變、應變、求變）」壓力的努力溢於言
表，惟面對僅餘兩年半多的任期，需勿忘改革成功的簡單哲學－－時間就是金錢，效率就是生命

　
＊改革須入「抓具體、重實效」行動期＊
　
　　《維護國家安全條例》生效後的首份施政報告，「由治及興」要見真章，改革勢成繞不開的
主題。從２０２２年的「為市民謀幸福，為香港謀發展」、２０２３年的「拚經濟謀發展，惠民
生添幸福
」，到２０２４的「齊改革同發展，惠民生建未來」，儘管綠色封面沿用不變，但人人都知，面
對內外環境劇變，香港改革必須進入「抓具體、重實效」的行動期。
　　對此，最新一份《施政報告》有何答案？繼去年新設「解決劏房問題工作組」、「人才服務
辦公室」等後，今次再宣布成立「教育、科技和人才委員會」、「發展低空經濟工作組」、「發
展旅遊熱點工作組」、「促進銀髮經濟工作組」，以強化跨部門統籌。
　
＊優化新資本投資者計劃，下調烈酒稅＊
　
　　就「十四五規劃」確立的「八大中心」定位，報告宣布，即日起容許新資本投資者投資
５０００萬元以上豪宅；下調進口價２００元以上烈酒部分稅率至１０％；推出４幅優質物流用
地擴大高增值物流服務；設立１００億元創科產業引導基金；擴大「高才通」大學名單至１９８
間等。
　　此外，擬盡快在香港推出離岸國債期貨，落實追蹤香港股票指數的ＥＴＦ在中東上市，建立
大宗商品交易生態圈，推動高增值海運服務業發展，設置遊艇港灣及配套設施，興建亞洲博覽館
第二期，推出先導計劃增加學生宿舍供應，發展「北都大學教育城」等。
　
＊劏房最低面積８平米，放寬按揭成數＊
　
　　早在２０２２年，最高層視察香港時就明言，「當前香港最大的民心，就是盼望房子住得更
寬敞一些」，為此，去年施政報告提出以１０個月為期，研究劏房最低標準等。如今一年過去，
最新施政報告將合標單位命名為「簡樸房」，建議標準包括必須有窗、有獨立廁所、面積不少於
８平米等。
　　面對跌跌不休創８年新低的樓價，施政報告宣布，住宅物業不論物業價值、是否自用或公司
持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成（現時非自用╱公司持有，及
３５００萬元以上為六成），供款與入息比率上限一律調整為五成（現時非自用╱第二套房為四
成）。
　　此外，就過去１２個月（截至６月）公屋平均輪候時間仍長達５﹒５年，施政報告提出到
２０２６－２７年度降至４﹒５年；明年１月推「善用公屋資源獎勵計劃」，鼓勵舉報濫用公屋

　
＊不提時間效率，恐淪口頭「自Ｈｉｇｈ」＊
　
　　總括而言，今次施政報告兼有短期措施和長期規劃，亦不乏具體實招，然而無論是「八大中
心」、「新質生產力」、「北都引擎」，還是「人才高地」、「體育盛事」、「精準扶貧」，若
一不提時間，二不計效率，恐淪為口頭「自Ｈｉｇｈ」而無實效。
　　如此一不能令財赤累累的庫房重新平衡（港府最新財政儲備已從去年施政報告時的跌穿
７０００億，最新直逼５５００億），二不能令備受市民北上消費、內地遊客消費模式轉變雙重
夾擊的零售業、執笠潮止血，三不能觸及中央明言的「破除利益固化藩籬」、「增強民眾的獲得
感、幸福感」。
　　特區政府上下以及諸多工作組、委員會，如何真正把事情一件件做起來？在剩餘任期拼出香
港精神？８０年代響徹深圳蛇口的「時間就是金錢，效率就是生命」，正正是最好答案。

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