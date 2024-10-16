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AH股新聞

16/10/2024 17:39

《中國要聞》網安協會指英特爾暗設後門、監控用戶，建議當局審查

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國網絡空間安全協會發文稱，英特爾不但安全漏洞問題頻發
，還暗設後門危害網絡和信息安全，甚至假借遠程管理之名，行監控用戶之實，建議中國當局對
英特爾在華銷售產品啟動網絡安全審查，切實維護中國國家安全和中國消費者的合法權益。
　　文章當中質疑，英特爾假借遠程管理之名，行監控用戶之實，指英特爾聯合惠普等廠商，共
同設計了ＩＰＭＩ（智能平台管理接口）技術規範，聲稱是為了監控服務器的物理健康特徵，技
術上通過ＢＭＣ（基板管理控制器）模塊對服務器進行管理和控制。ＢＭＣ模塊允許用戶遠程管
理設備，可實現啟動計算機、重裝操作系統和掛載ＩＳＯ鏡像等功能。該模塊也曾被曝存在高危
漏洞，導致全球大量服務器面臨被攻擊控制的極大安全風險。
　
＊有專家發現疑似美國國家安全局隱藏開關＊
　
　　此外，文章認為，英特爾暗設後門，危害網絡和信息安全。英特爾開發的自主運行子系統
ＭＥ（管理引擎），自２００８年起被嵌入幾乎所有的英特爾ＣＰＵ中，是其大力推廣的ＡＭＴ
（主動管理技術）的一部分，允許系統管理員遠程執行任務。只要該功能被激活，無論是否安裝
了操作系統，都可以遠程訪問計算機，基於光驅、軟驅、ＵＳＢ等外設重定向技術，能夠實現物
理級接觸用戶計算機的效果。
　　２０１７年８月，俄羅斯安全專家Ｍａｒｋ　Ｅｒｍｏｌｏｖ和Ｍａｘｉｍ　
Ｇｏｒｙａｃｈｙ更通過逆向技術找到了疑似ＮＳＡ（美國國家安全局）設置的隱藏開關。如果
ＮＳＡ通過開啟隱藏開關直接關閉ＭＥ系統，與此同時全球其他英特爾ＣＰＵ都默認運行ＭＥ系
統，這就相當於ＮＳＡ可以構建一個只有其自己有防護，其他所有人都在「裸奔」的理想監控環
境。這對於包括中國在內世界各國的關鍵信息基礎設施來說，都構成極大地安全威脅。
　　文章還指出，英特爾公司５００多億美元的全球年收入，近四分之一來自中國市場。但為討
好美國政府，英特爾在所謂涉疆問題上積極站位打壓中國，在其財報中更是將台灣省與中國、美
國、新加坡並列，還主動對華為、中興等中國企業斷供停服，這是典型的「端起碗來吃飯，放下
碗就砸鍋」。因此，建議對英特爾在華銷售產品啟動網絡安全審查，切實維護中國國家安全和中
國消費者的合法權益。（ｓｌ）

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