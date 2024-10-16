《中國要聞》網安協會指英特爾暗設後門、監控用戶，建議當局審查

《經濟通通訊社１６日專訊》中國網絡空間安全協會發文稱，英特爾不但安全漏洞問題頻發

，還暗設後門危害網絡和信息安全，甚至假借遠程管理之名，行監控用戶之實，建議中國當局對

英特爾在華銷售產品啟動網絡安全審查，切實維護中國國家安全和中國消費者的合法權益。

文章當中質疑，英特爾假借遠程管理之名，行監控用戶之實，指英特爾聯合惠普等廠商，共

同設計了ＩＰＭＩ（智能平台管理接口）技術規範，聲稱是為了監控服務器的物理健康特徵，技

術上通過ＢＭＣ（基板管理控制器）模塊對服務器進行管理和控制。ＢＭＣ模塊允許用戶遠程管

理設備，可實現啟動計算機、重裝操作系統和掛載ＩＳＯ鏡像等功能。該模塊也曾被曝存在高危

漏洞，導致全球大量服務器面臨被攻擊控制的極大安全風險。



＊有專家發現疑似美國國家安全局隱藏開關＊



此外，文章認為，英特爾暗設後門，危害網絡和信息安全。英特爾開發的自主運行子系統

ＭＥ（管理引擎），自２００８年起被嵌入幾乎所有的英特爾ＣＰＵ中，是其大力推廣的ＡＭＴ

（主動管理技術）的一部分，允許系統管理員遠程執行任務。只要該功能被激活，無論是否安裝

了操作系統，都可以遠程訪問計算機，基於光驅、軟驅、ＵＳＢ等外設重定向技術，能夠實現物

理級接觸用戶計算機的效果。

２０１７年８月，俄羅斯安全專家Ｍａｒｋ Ｅｒｍｏｌｏｖ和Ｍａｘｉｍ

Ｇｏｒｙａｃｈｙ更通過逆向技術找到了疑似ＮＳＡ（美國國家安全局）設置的隱藏開關。如果

ＮＳＡ通過開啟隱藏開關直接關閉ＭＥ系統，與此同時全球其他英特爾ＣＰＵ都默認運行ＭＥ系

統，這就相當於ＮＳＡ可以構建一個只有其自己有防護，其他所有人都在「裸奔」的理想監控環

境。這對於包括中國在內世界各國的關鍵信息基礎設施來說，都構成極大地安全威脅。

文章還指出，英特爾公司５００多億美元的全球年收入，近四分之一來自中國市場。但為討

好美國政府，英特爾在所謂涉疆問題上積極站位打壓中國，在其財報中更是將台灣省與中國、美

國、新加坡並列，還主動對華為、中興等中國企業斷供停服，這是典型的「端起碗來吃飯，放下

碗就砸鍋」。因此，建議對英特爾在華銷售產品啟動網絡安全審查，切實維護中國國家安全和中

國消費者的合法權益。（ｓｌ）

