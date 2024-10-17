《缸邊隨筆－石鏡泉》怎辦好？（二）

《缸邊隨筆》中港股市大升之後，見大幅回調，不少股民賺過錢，但亦有不少股民被套牢，

怎辦好？



筆者認為有料的任澤平，他寫了九條建議給股民，分兩天抄錄如下（今天（１７日）是第二

天）。其中筆者想補充的，會在周五（１８日）寫。



（４）認知改變，黃金萬両，提升認知是關鍵，忌聽風就是雨。



做投資首先要從改變認知開始。有些新進入股市的朋友不知道投甚麼，盲目聽信所謂的「內

幕消息」，連這個公司是幹甚麼的都沒搞清楚直接就敢大筆買入，有的連交易的基本時段、Ｔ＋

１制度搞不清楚，期望躺贏。賭贏了認為是自己的功勞，賭輸了認為是他人的過錯。正所謂人永

遠賺不到自己認知以外的錢，即使靠這種方法蒙對一次，遲早也會憑實力還回去。



股市是經濟基本面、政策面、資金面、情緒面的綜合反映。股市經典分析框架告訴我們，股

票價值是未來現金流的貼現，股票估值的分子端受企業盈利影響，需要了解經濟和企業基本面；

分母端是無風險利率和風險溢價，受貨幣政策和市場情緒影響。需要實時迭代認知，跟上市場腳

步。



系統學習股市基本常識、財務知識、估值原理，形成自己的股市分析框架。切忌聽風就是雨

，把投資看作碰運氣的兒戲，畢竟是真金白銀投入。



看完任澤平這個炒股需備的知識，我想不少投資者都要收手不投資，有無懶人包？有的，稍

後談。



（５）量力而行，能力圈範圍內選擇適合自己的投資方式。



即使是大師級人物，也只是賺自己能力圈範圍內的錢。巴菲特是價值投資的專家，以自己驕

人的長期投資業績證明了學院派所謂的有效市場理論是無效的，市場上充滿著非理性、動物精神

和荷爾蒙，但巴菲特在宏觀對沖領域是外行。索羅斯、達里奧則是做宏觀對沖的高手，索羅斯在

１９９２年狙擊英鎊、１９９７年做空泰銖的經典戰例中，展示了對宏觀經濟、公共政策和市場

行為的精準理解與大膽行動。



投資者如果有時間有精力，可以自己決策參與投資。一是經驗豐富的投資者可以直接下場投

資，直接買賣上市公司。二是借助ＥＴＦ基金下場，發現某個概念板塊或行業有機會，可以直接

購買相關主題的ＥＴＦ參與投資。



投資者如果沒有時間精力，建議選擇專業機構參與投資。借助公募私募基金產品，通過挑選

長期業績優秀、回撤控制較好、牛市收益優異的基金經理來代替自己決策。



怎叫量力？怎揀基金？



（６）分散投資，不把雞蛋放在一個籃子裏。



「不要把雞蛋放在一個籃子裏」，是一句老話，其核心在於降低非系統性風險，確保在單一

資產或行業波動時，投資組合的整體波動性不會過高。現代投資組合理論也表達出同樣含義，持

有多個不相關或負相關資產，可有效降低投資組合風險而不會顯著降低預期收益。



對於普通投資者而言，合理配置不同資產、股市配置不同行業能更好地平衡風險。可結合低

相關資產，如黃金、債券、商品等，增強風險對沖效果；在股市行業選擇上，周期股受宏觀經濟

波動影響顯著，防禦性行業如必需消費品波動性相對較小。



哎！最近股市的大起大落，似乎是將分在十個籃的雞蛋也一齊打翻，分散也未必是辦法，因

為風險是不會被風散去的。



（７）堅持長期視野，避免三根線改變信仰。



過度依賴短期市場情緒做投資決策是不可取的，市場放量大漲，不要一哄而上；略有震盪回

調，不要一哄而散，要看看政策面、基本面等有沒有根本變化。



投資是一項長期的工作，不要被市場的短期波動所干擾，抵禦住追漲殺跌的誘惑，淡化短期

波動，堅定長期視野。選擇那些具有長期增長潛力的好公司好價格，堅持長期投資，往往能獲得

更好的回報。



很多股民就揸住隻蟹貨，長情蟹是十多年，還要堅持不？



（８）忌處置效應，別讓情緒左右決策，理性止損，穩健獲利。



處置效應是投資決策裏非常重要的概念，指的是投資者在盈利時過早拋售，而在虧損時不願

止損，通俗講即「漲的時候拿不住，虧損的時候捨不得割肉」。處置效應實際上是源自人們對損

失的厭惡，短期市場波動影響了投資者的決策，使得虧損被「迴避」，獲利則被「過早兌現」。



為了避免處置效應的影響，投資可以將精力更多的放在分析公司基本面、財務報表、管理層

等，以及經濟走勢、宏觀政策鬆緊等，避免因短期波動而作出倉促決策。



（９）避免「選擇性注意」偏差，全面客觀評估市場和公司。



選擇性注意是指人們傾向於關注那些支援自己觀點的資訊，但忽視了其他資訊，形成對市場

的片面認知，進而錯誤投資。比如一些股民抱怨「我一買這個股票就跌，一賣就漲」。一般來說

，市場不會因為個人意志而漲跌，之所以有這種錯覺正是因為選擇性注意，忽視了其他情形。



克服選擇性注意的陷阱，投資者應當保持資訊管道的多樣性，建立全面的資料分析能力，做

投資決策時基於宏觀經濟、行業發展、政策導向、資金流向以及公司表現等多維度，形成自己的

投資框架。



選擇性注意即是當局者迷，怎可以隨波逐流，又適時地急流勇退？



最後，做投資是一項長期的修練，對知識積累，對心性提升，均是如此。市場有風險，投資

需謹慎，永遠保持對市場的尊敬，向市場學習，向投資大師學習。虛心萬事能成，自滿十事九空

。祝願大家在投資的道路上，行穩致遠，不斷進步。



最後這段是阿媽教仔，句句忠言，但就無乜人會聽得入耳和記住。從今天起，將這段做你的

手機圖像，一開機就見到，見足三個月。如何？《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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