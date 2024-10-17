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AH股新聞

17/10/2024 09:07

《駐京專電》張國清湖南調研中車中聯重科，冀製造業助力經濟回升

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國務院副總理張國清近日在湖南調研製造
業高質量發展工作時強調，要牢牢把握製造業這個立國之本、強國之基，著力提升產業韌性、增
強產業活力，大力推動製造業高質量發展，更好助力推動經濟持續回升向好。
　　１４日至１６日，張國清在株洲市和長沙市，先後到中車株洲電力機車有限公司、湖南賽德
雷特空間科技有限公司、長沙景嘉微電子（深：３００４７４）、中聯重科（０１１５７）
（深：０００１５７）等企業，深入企業實驗室和生產車間一線，詳細了解科技創新、數字化轉
型、生產經營和產業發展等情況。他指出，要築牢傳統產業基本盤，努力保持重點行業平穩運行
，同時加力加快推進設備更新，積極推廣數智技術、綠色技術，支持企業開展改造升級，不斷提
高產業附加值。
　　張國清強調，企業強則產業強，產業強則經濟穩。要引導產業鏈龍頭企業做強做優做大，支
持企業當好產業發展方向的領航者、產業基礎提升的支撐者、產業協同創新的組織者，增強對中
小企業的牽引帶動能力。要持續深化國資國企改革，推進國有經濟布局優化和結構調整，引導國
有企業聚焦主責主業，提升科技創新能力，發展戰略性新興產業。

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