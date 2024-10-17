《駐京專電》習近平福建考察：抓好第四季經濟工作，促進兩岸交流

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家主席習近平１５－１６日在福建考察
時稱，要全力抓好第四季經濟工作，努力實現全年經濟社會發展目標；要在推動科技創新和產業
創新深度融合上「闖出新路」。要牢牢守住實體經濟，鞏固傳統產業優勢，大力推動轉型升級，
培育壯大戰略性新興產業，前瞻布局未來產業。
據《新華社》報道，他在聽取福建省委和省政府工作匯報時稱，要扭住建設機制活、產業優
、百姓富、生態美的新福建目標不放鬆，一張藍圖繪到底，繼續在加快建設現代化經濟體系上取
得更大進步，在服務和融入新發展格局上展現更大作為，在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更
大步伐。
他又表示，加快構建支持全面創新體制機制，統籌推進教育科技人才體制機制一體改革，加
強高能級科創平台建設，實施科技重大攻關行動，強化企業科技創新主體地位，完善金融支持科
技創新的政策和機制。
＊在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐＊
習近平指出，要促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認
同、國家認同；依托宗親鄉親、祖地文化等紐帶廣泛凝聚僑心。
習近平又要求在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐，建設好兩岸融合示範區，促進
兩岸文化交流，增進台灣民眾的民族、文化與國家認同。
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