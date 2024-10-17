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AH股新聞

17/10/2024 09:07

《駐京專電》人行、科技部：推動大灣區等地區探索科技金融新模式

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》人民銀行發布通知，指導和推動北京、長
三角、粵港澳大灣區等科技要素密集地區做好科技金融服務，率先構建適應科技創新的科技金融
體制，探索科技金融新模式。
　　《通知》就加快推進重點地區率先構建適應科技創新的科技金融體制，發揮引領示範作用，
提出了相關要求：一是整合各類政策資源支持科技金融發展，完善企業科創屬性評價、投融資對
接、風險分擔補償等機制。
　　二是提升金融支持強度和水平，用好用足科技創新和技術改造再貸款等結構性貨幣政策工具
，擴大轄區科技型企業貸款投放。將承銷和投資科技型企業債券情況納入科技金融服務效果評估
，推動科創票據發行規模增長。
　　三是圍繞科技創新中心建設需要，提高對轄區內科技型企業、重點科技項目、製造業重點產
業鏈和集群的金融支持力度。
　　四是探索科技金融新模式，聚焦「貸款＋外部直投」、並購貸款、科技保險等重點業務，打
通業務堵點，提升服務效能。
　　五是為各類金融機構、科技中介服務組織、高校院所等搭建交流合作平台，加強信息共享和
服務聯動，為科技型企業提供多元化接力式金融服務。
　　六是建立科技金融數據共享平台，引導企業征信機構創新科技金融領域征信增值產品，加強
信息技術運用，提升科技公共信息共享和使用水平。
　　七是建立健全區域科技金融服務效果評估機制，加強評估結果運用，形成正向激勵。

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